Missione compiuta per gli Azzurri che hanno conquistato Euro 2020 a Wembley. Un pezzetto di quella coppa è anche merito di Leonardo Bonucci, il difensore che ha siglato la rete del pareggio che ha cambiato gli equilibri in mezzo al campo e ha messo paura alla formazione inglese. Martina Maccari – aka Lady Bonucci – aveva già sottolineato la sua presenza al suo fianco con una foto nella giornata di ieri: "Un cuore e un colore, ancora un passo" ma con la vittoria degli Azzurri si è letteralmente scatenata e ha pubblicato la foto di suo marito con il premio di migliore in campo e con la Coppa di Euro 2020: "Orgoglio, dedizione, lavoro, rispetto, abnegazione, caparbietà, credo". E Leo Bonucci ha risposto: "Grazie amore mio".

La finale di Leonardo Bonucci

È stata una finale perfetta per Leonardo Bonucci. Provocatore, altezzoso, caparbio appunto, per citare le parole di Martina Maccari. Alla fine della partita, insieme al suo compagno di reparto Giorgio Chiellini, ha urlato in faccia agli inglesi: "Andate a mangiare la pastasciutta" ribadendo ai microfoni dei cronisti Rai, non senza un filo di cattiveria: "È bellissimo vedere più di cinquantamila persone che se ne vanno via", infierendo ancora una volta sui tifosi inglesi.

Chi è Martina Maccari

Martina Maccari è nata nel 1985, è una ex modella e con il difensore Leonardo Bonucci ha avuto tre figli: Lorenzo, Matteo e Matilda. Ha un blog personale che si chaima "Lo Zoo di Zoev" all'interno del quale dà consigli e racconta la sua vita quotidiana. Proprio come Bonucci, ha una personalità particolarmente estroversa e spigolosa, non si è mai tirata indietro quando si è trattato di rilasciare dichiarazioni dure, come nel caso del Covid, di cui è stata affetta nel corso di quest'anno e mezzo di pandemia. Il suo sfogo colpì: "Mi rode il culo perché è la festa del papà e non so quando i miei figli rivedranno il padre e non so da quanti giorni non lo vedono e poi il cortisone mi urta altissimamente il sistema nervoso". Sempre di recente, aveva sottolineato la mancanza di suo marito dal punto di vista sessuale: "Ormai diventa erotica anche una mollica".