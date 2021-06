Ormai non ci sono più dubbi sulla frequentazione in corso tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Dopo quel "Bravissimo, amore mio" scritto dal vincitore del GF Vip per complimentarsi con il ballerino che ha conseguito il diploma, da Instagram Stories arrivano novità. Zorzi è in vacanza in Puglia, per un motivo ben preciso: è andato lì a seguite Batti Live, lo show musicale in cui Stanzani fa parte del corpo di ballo, sua nuova esperienza televisiva dopo il lancio con Amici di Maria De Filippi. Dalle storie dell'influencer vediamo anche un brevissimo video girato in penombra che mostra tenere coccole, forse un bacio, tra i due.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani insieme

Se all'inizio del loro rapporto Zorzi e Stanzani mantenevano uno stretto riserbo, al di là delle paparazzate, hanno poi cominciato a seminare indizi social passo dopo passo. Il 19enne ha anche conosciuto l'amica del cuore di Zorzi, Aurora Ramazzotti. Qualche giorno fa, quindi, le prime foto social di coppia; ora il 26enne milanese ha cominciato a filmare regolarmente il ballerino, che vediamo danzare (sempre nel video qui sopra) ed è chiaramente nel resort pugliese insieme a lui. Eccolo infatti in pigiama in alcuni scatti di Zorzi.

Stanzani e Zorzi a cena con Elisabetta Gregoraci

In Puglia si è consumata anche una "mini-reunion" del GF Vip. Un'immagine mostra infatti i due Tommaso a cena con Elisabetta Gregoraci, ex compagna d'avventura di Zorzi nella Casa. Il motivo è semplice: è proprio la Gregoraci a condurre Battiti Live. Lo show tutto filmato in Puglia consta di cinque serate (25, 27 e 29 giugno, 1 e 3 luglio). Da metà luglio, va in onda in differita su Italia1, con Elisabetta affiancata da Alan Palmieri e un cast che comprende Fedez, Orietta Berti, Bob Sinclair, Mahmood, Elettra Lamborghini, Sangiovanni e moltissimi altri.