Nina Moric sceglie per il silenzio stampa sulla vicenda di Fabrizio Corona, dopo la decisione del Tribunale di sorveglianza di Milano e le drammatiche conseguenze del suo arresto. L'ex moglie, legata all'ex paparazzo dei vip dal 2002 al 2014 e con il quale condivide il figlio Carlos, ha informato l'Adnkronos con una nota inviata dal suo legale, l'avvocato Solange Marchignoli: "Nel rispetto umano della persona di Fabrizio Corona e di fronte al dramma Nina Moric non ha intenzione e non può rilasciare alcuna dichiarazione e sceglie il silenzio".

Fabrizio Corona fa lo sciopero della fame

Nel frattempo l'ex marito, attualmente ricoverato nel riparto di Psichiatria 2 dell'ospedale Niguarda di Milano, ha fatto sapere tramite il suo avvocato Cristina Morrone che la sua intenzione è quella di fare uno sciopero della fame. Continuerà a non mangiare né a bere fino a quando non riuscirà a parlare con la presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, la dottoressa Giovanna Di Rosa.

Le parole di Belen Rodriguez sul caso Corona

Belén Rodriguez è intervenuta sulla vicenda Fabrizio Corona. All'Adnkronos, la conduttrice ha espresso tutta la sua tristezza per quanto è successo, spiegando: "Penso che Fabrizio abbia già pagato abbastanza". E ha aggiunto: "Ieri ho pianto tanto. Mi sembra che non sia più lucido, non sta più bene ed è una persona che ha bisogno di aiuto". Sembra un vero e proprio appello quello della showgirl, che si augura Corona possa essere aiutato: "Questa persona va curata. Si vede su Instagram che non sta bene. Il gesto che ha fatto ieri era una chiara richiesta di aiuto".

Le parole di Asia Argento sul caso Corona

Dello stesso parere sembra essere anche l'ex compagna Asia Argento, la prima delle donne dello spettacolo che hanno gravitato attorno a Corona, ad esporsi sul caso. D'altronde i rapporti tra loro di recente erano tornati buoni e la stessa attrice aveva raccontato di provare un sincero affetto per lui. Accorato l'appello via Instagram: “Quest’uomo non è un assassino, uno stupratore, un mafioso, uno spacciatore, un criminale”, spiega in un post, dove mostra i momenti concitati della mattina. Il volto pieno di sangue, la lite con gli agenti di polizia che lo hanno spinto in ambulanza, le grida, le lacrime della madre. “Non uscirà riabilitato da questi due anni di carcere”.