Un'ecografia pubblicata in un post su Instagram dall'attrice Ilenia Lazzarin sembra annunciare una lieta notizia. L'interprete di Viola Bruni di un "Posto al sole" potrebbe diventare di nuovo mamma di due gemelli, dopo la nascita a gennaio 2019 di Raoul. Il figlio avuto con Riccardo Palmieri. Tuttavia alla fine dell'annuncio si scopre che la verità è un'altra: "Vediamo chi legge fino alla fine". Attualmente parrebbe che tra l'attrice e Palmieri il matrimonio sia finito (non si conoscono dettagli sulla vita affettiva di Lazzarin).

L'annuncio della gravidanza su Instagram

Su Instagram l'attrice ha comunicato una probabile gravidanza. Dapprima rispondendo a una domanda di una follower – che le domandava se fosse incinta – ha scritto un misterioso: "Dobbiamo parlare". Poi un post con l'annuncio della doppia gravidanza, smentito nel finale: "Non sappiamo nemmeno chi siano i genitori e di chi sia questa ecografia". Questo il contenuto del presunto annuncio social:

Sembra che questa estate sia iniziata più calda del solito per noi. Abbiamo avuto una grande sorpresa! Questi due stanno lì da 7 settimane uno nascosto dietro l'altro….anche se inizialmente è stato uno shock è comunque un'immensa gioia. Soprattutto il pensiero che siano due. Non sappiamo se maschietti o femminucce, ma siamo già estremamente felici. Sinceramente non sappiamo nemmeno chi siano i genitori e di chi sia questa ecografia.

Ma siamo tutti felici per loro. Auguri! #vediamochilegge fino alla fine o chi guarda solo le figure.

La maternità per Ilenia è importante

In occasione della Festa della mamma, l'attrice pubblicò sui social un tenero scatto con il suo bimbo Raoul e una dedica:

La vera eredità che un figlio porta con sé è l’essere stato desiderato, voluto, atteso. La maternità è una grande figura dell’attesa. Io ti ho cresciuto, ti ho portato con me. E adesso ti insegno a camminare cioè ad andartene. Non è questo il dono più alto della maternità?

Diventare mamma per Ilenia Lazzarin è un sogno accarezzato fin da giovanissima. Già nel lontano novembre del 2017, in un'intervista a Fanpage.it aveva confessato di desiderare tanto un figlio: "È da quando avevo 18 o 20 anni che avverto l’istinto materno. Un figlio non si fa così su due piedi, serve stabilità con il compagno e anche una stabilità di tipo lavorativo. Io per esempio oggi viaggio ancora molto, sono molto in giro. Comunque è un dono che ti dà la natura: se la natura mi darà questo dono di diventare mamma a me farà davvero piacere".