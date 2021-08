Ivana Icardi è diventata mamma: nata la figlia da Hugo Sierra, l’ex rivale di Gianmarco Onestini Al Grande Fratello Vip la sorella di Mauro Icardi sfiorò il flirt con Gianmarco Onestini, a Supervivientes ha incontrato l’uomo cui lo stesso Gianmarco “rubò la fidanzata”, Hugo Sierra. Dopo aver scandalizzato l’Isola dei Famosi spagnola, Ivana e Sierra sono diventati genitori della piccola Giorgia.

A cura di Valeria Morini

Ivana Icardi è diventata mamma. Il pubblico italiano conosce bene la sorella del calciatore Mauro Icardi, nota per aver partecipato al Grande Fratello nell'edizione numero 16, in onda nel 2019. Ad oggi resta l'ultima stagione "nip", pur avendo contato nel cast diversi personaggi noti tra cui appunto Ivana, che si era fatta conoscere per aver accusato Wanda Nara di averla messa contro il fratello. La Icardi ha poi partecipato anche a Supervivientes, il corrispettivo spagnolo dell'Isola dei Famosi: qui ha conosciuto Hugo Sierra, da cui è nata la piccola Giorgia.

La nascita di Giorgia, prima figlia della sorella di Mauro Icardi

La Icardi aveva annunciato la gravidanza a febbraio. Su Instagram Stories ha rotto il silenzio dopo un periodo di assenza mostrandosi dal letto d'ospedale con in braccio la sua bambina. "Potete immaginare che ora mi occupo di qualcos'altro", ha spiegato raggiante, "Grazie mille a tutti per essere sempre presenti. Siamo super felici". Giorgia è nata alle 22.45 del 6 agosto, 52 cm e mezzo e 4 kg "di puro amore". Secondo i media iberici, Ivana è già uscita dall'ospedale con la piccola.

Ivana Icardi sta con Hugo Sierra, ex della ex di Gianmarco Onestini

La relazione con Hugo Sierra, nata a Supervivientes tra momenti bollenti immortalati dalle telecamere, merita di essere raccontata perché sembra il capitolo di una telenovela. Chi segue il GF ricorderà del flirt, mai veramente sbocciato, tra la Icardi e Gianmarco Onestini. Ebbene, Sierra, ex giocatore di basket, è stato il compagno di Adara Molinero, la quale ha conosciuto proprio Onestini al Gran Hermano Vip e per lui ha deciso di lasciare Sierra. Un intreccio complicatissimo, insomma. Se per Ivana Giorgia è la prima figlia, per Hugo è la terza: ha avuto un'altra femmina dal matrimonio con Leslie Graf e un maschio dalla Molinero.