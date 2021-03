Ultimo ufficializza la sua storia d’amore con Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi. Dopo le foto pubblicate dalla ragazza su Instagram, è il cantante a passare alle “presentazioni ufficiali”. Lo ha fatto condividendo una foto scattata al mare e un’altra immagine che dimostra come l’abbia portata nei luoghi a lui cari per farla entrare poco a poco nella sua vita.

La festa per i 21 anni di Jacqueline

Jacqueline, invece, ha condiviso la prima foto di un bacio sul suo profilo. Si tratta di uno scatto realizzato davanti a una torta, preparata pare per festeggiare i suoi 21 anni. Tra le Instagram Story caricate sul suo profilo anche un’altra immagine scherzosa con la quale la giovane ha dimostrato di essere informata rispetto a quanto la relazione con Ultimo sia diventata di dominio pubblico. Qualcosa che non rappresenta un problema per i due che hanno deciso di vivere la loro storia alla luce del sole.

in foto: Le foto condivise da Ultimo

Chi è Jacqueline Luna Di Giacomo

Jacqueline Luna Di Giacomo è la secondogenita di Heather Parisi. Nata dalla relazione tra la famosa ballerina e l’ex compagno, l’ortopedico Giovanni Di Giacomo, Jacqueline è nata a Roma il 10 marzo del 2000. Ha una sorella maggiore alla quale è profondamente legata, Rebecca Manenti, primogenita di Heather Parisi nata dal legame con Giorgio Manenti. La ballerina e coreografa ha avuto altri due figli dall’imprenditore Umberto Maria Anzolin, Elyzabeth e Dylan, che vivono con lei a Hong Kong. Il rapporto tra Heather e le sue due prime figlie ha fatto ampiamente discutere il pubblico appassionato di cronaca rosa, in particolare subito dopo che la Parisi rivelò di essere stata vittima di maltrattamenti da parte di un ex compagno. Dichiarazioni che avevano spinto la giovane, a mezzo social, a raccontare qualcosa del rapporto con la madre e a specificare che i maltrattamenti raccontati dalla madre facevano riferimento a un periodo antecedente a quello in cui ha vissuto le relazioni dalle quali sono nate le due ragazze.