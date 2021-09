Jennifer Aniston e il presunto flirt con David Schwimmer: “Assurdo, è come un fratello per me” Jennifer Aniston rompe il silenzio sul presunto e chiacchieratissimo ritorno di passione con David Schwimmer. In occasione della reunion del cast i due attori avevano ammesso un’attrazione fatale ai tempi del set, ma no, non c’è mai stato nessun ritorno di fiamma nella vita reale. “È stato bizzarro”, ha ammesso la Aniston dopo aver appreso la notizia. “Non potevo crederci, in realtà. Ho pensato tipo, sul serio?”.

A cura di Giulia Turco

Jennifer Aniston e David Schwimmer non hanno una relazione. I fan dell'amata serie tv avevano per un attimo sperato di veder fiorire una romantica storia d'amore fuori dallo schermo (e 17 anni dopo) tra Rachel e Ross di Friends. Il gossip era esploso all'indomani della reunion del cast, dopo le parole dell'attore che aveva ammesso un'attrazione fatale per la collega, ai tempi del set. Un corteggiamento che non sarebbe rimasto indifferente alla Aniston. Una voce trapelata dal sito britannico Closer aveva lasciato intendere che tra i due attori, finalmente single, si fosse riaccesa la passione, ma tempo record Schwimmer era intervenuto per smentire il gossip.

La smentita di Jennifer Aniston

A distanza di qualche tempo anche Jennifer Aniston ha rotto il silenzio sulla questione, smentendo categoricamente un presunto flirt con il collega e amico David Schwimmer. L'attrice 54enne, rispondendo alle domande al magazine online ET, ha fatto sapere di essere rimasta molto sorpresa dalle voci circolate sul suo conto: "È stato bizzarro", ha ammesso. "Non potevo crederci, in realtà. Ho pensato tipo, davvero? Questo è mio fratello!". D'altronde non si può negare che la coppia di Friends abbia fatto sognare un'intera generazione, dunque è comprensibile che i fan ci abbiamo sperato almeno un po': "Lo capisco", ha fatto sapere la Aniston, "dimostra quanto le persone siano piene di speranza sul fatto che i sogni possano avverarsi".

Il gossip sulla loro presunta relazione

Secondo il gossip lanciato da Closer dopo la reunion di Friends, i due attori non si erano più lasciati. Si era parlato di uno scambio insistente di messaggi, poi di un volo verso Los Angeles che l'attore newyorkese avrebbe intrapreso per passare del tempo con la sua Jennifer e di un romantico weekend tra le vigne di Santa Barbara. A supporto di queste voci, le dichiarazioni fatte da Schwimmer pochi mesi prima in occasione della reunion di Friends: "Ho avuto una grande cotta per Jen che è stata ricambiata", aveva ammesso. "Ma abbiamo incanalato tutta la nostra adorazione e amore reciproco in Ross e Rachel", aveva spiegato. "Uno di noi ha sempre avuto una relazione non abbiamo mai attraversato quel confine".