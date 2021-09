Jennifer Lopez e Ben Affleck sbarcano a Venezia, nulla più di un red carpet consacra l’amore Ben Affleck e Jennifer Lopez sono arrivati a Venezia. Il divo americano presenzierà alla prima dell’ultimo film di Ridley Scott, “The Last Duel”, al suo fianco ci sarà la bellissima regina del pop. I due, ormai, fanno davvero sul serio e non c’è niente di meglio di un red carpet in uno dei festival di cinema più importanti del mondo, per ufficializzare un amore che ritorna.

A cura di Ilaria Costabile

Sono arrivati anche loro, forse i più attesi, sicuramente i più chiacchierati di questa estate, stiamo parlando di Jennifer Lopez e Ben Affleck, che sono arrivati a Venezia nella giornata di giovedì 9 settembre, pronti per il red carpet del film "The Last Duel" di cui il divo americano è protagonista.

L'approdo a Venezia

Dopo gli scatti a Capri, le passeggiate romantiche a Portofino, non poteva mancare un'ultima tappa ai Bennifer e cioè l'arrivo in Laguna, dove nella sezione Fuori Concorso verrà presentato il film diretto da Ridley Scott che vede tra gli altri protagonisti anche Matt Damon e Adam Driver. Un cast stellare per il film e per la passerella del Festival che accoglie le star in abiti sfarzosi ed eleganti, pronti a vedere in anteprima l'ultimo film di uno dei grandi maestri del cinema. Ma gli occhi, inutile negarlo, saranno puntati tutti su di loro: i Bennifer. La consacrazione del loro ritorno insieme avviene proprio lì, sul red carpet di Venezia, dove i due presenzieranno più belli e innamorati che mai, dopo aver deliziato i fotografi con l'arrivo al Lido, ma ancora bardati con mascherine e vestiti sportivi.

L'amore che ritorna

Il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è stato tra gli argomenti più chiacchierati dell'estate. Un amore di quelli che sono stati latenti per anni e poi, di nuovo, dopo vita diverse e amori nuovi, è tornato prepotente nella vita di entrambi. Ed eccoli, quindi, prima intenti a nascondersi dai paparazzi e poi sempre più abituati all'idea che qualcuno avrebbe scoperto il loro segreto. La storia sembra proprio che abbia preso una piega diversa rispetto a quando i due furono folgorati l'uno dalla vista dell'altro, tanto è vero che Affleck pare abbia anche comprato un anello di fidanzamento, preludio di possibili future nozze. Stando alla stampa americana, poi, la coppia sarebbe in cerca di una casa, dove poter vivere insieme e, magari, pensare anche ad una famiglia allargata.