Jennifer Lopez ha cancellato l’ex Alex Rodriguez dai suoi social Jennifer Lopez disse di Alex Rodriguez: “Ha tutte le qualità che un uomo dovrebbe avere”. Non la pensa più così, è evidente: la cantante lo ha eliminato dalla sua vita e dopo averlo fatto ne ha cancellato ogni traccia sui social. Una favola d’amore che era cominciata tra il 2016 e il 2017 e che il ritorno di fiamma con Ben Affleck ha spazzato via.

Jennifer Lopez e Ben Affleck questa volta fanno sul serio. Talmente sul serio che Jennifer Lopez ha deciso di non seguire più su Instagram il suo ex fidanzato, il giocatore di football americano Alex Rodriguez. Il ritorno di fiamma tra la star del mondo latino e l'attore statunitense travolge tutto e tutti. Dal profilo di J.Lo, infatti, non ci sono più nemmeno le fotografie di coppia insieme all'ex compagno. Questa cosa non è sfuggita a chi si interessa in maniera più attenta del profilo della cantante-attrice.

La fine della storia con Alex Rodriguez

Jennifer Lopez disse di Alex Rodriguez: "Ha tutte le qualità che un uomo dovrebbe avere". Non la pensa più così, è evidente: la cantante lo ha eliminato dalla sua vita e dopo averlo fatto ne ha cancellato ogni traccia sui social. Una favola d'amore che era cominciata tra il 2016 e il 2017, lui chiese la sua mano con una proposta sfavillante sulle spiagge delle Bahamas. Le voci di una crisi si rincorrevano da tempo, tanto che hanno ufficializzato di essersi lasciati con un comunicato congiunto: "Resteremo buoni amici". Jennifer Lopez veniva dalla rottura con Casper Smart, prima ancora invece c'era stato il divorzio da Marc Anthony. Alex Rodriguez aveva dato nuova luce alla sua vita:

È un padre affettuoso, è generoso con la sua famiglia, con i suoi amici e con me. È dolce, premuroso, capace e responsabile. Ha tutte le qualità che un uomo dovrebbe avere. Io non posso che sentirmi fortunata.

Il futuro con Ben Affleck

Il futuro con Ben Affleck è roseo all'orizzonte. La coppia è stata avvistata dai cronisti di Tmz in cerca di casa. Non una casa qualunque, ovviamente: una villa da 85 milioni di dollari. Si troverebbe a Beverly Hills, ha una metratura di 38.000 metri quadrati e ben dodici camere da letto e 24 bagni. La superficie abitabile è di 12.000 metri quadri e all'esterno c'è anche un complesso sportivo che include un campo da basket e un ring di pugilato. C'è una piscina e un garage, un solarium e una sala fitness. Incluse nel prezzo, due dependance attigue che includono un attico per gli ospiti e e una struttura per il corpo di sicurezza. Dopo le vacanze in Italia, tra Capri e Napoli, Jennifer Lopez e Ben Affleck guardano alla nuova stagione con grande fiducia.