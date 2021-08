Jennifer Lopez ha regalato un prezioso gioiello alle figlie di Ben Affleck Mentre i Bennifer sono sempre più affiatati, Jennifer Lopez avrebbe instaurato un ottimo rapporto anche con la famiglia dell’attore, in particolare con le due figlie Seraphina e Violet, nate dal matrimonio con Jennifer Garner. Secondo quanto racconta People, J Lo e sua figlia Emme avrebbero portato in dono alle due ragazze due preziose collane in segno di affetto. La loro sembra stia diventando una grande famiglia allargata.

A cura di Giulia Turco

Jennifer Lopez e Ben Affleck

I "Bennifer" sono sempre di più una famiglia allargata. Mentre i due divi di Hollywood fanno un tuffo nel passato riscoprendosi innamorati a distanza di anni dalla loro prima relazione, J Lo e Ben Affleck sono anche i genitori dei ragazzi che hanno avuto nel corso delle loro due viste trascorse distanti. Mentre Jennifer Lopez è mamma dei due gemelli Emme e Max, 13 anni, nati dall'ex marito Marc Anthony, Ben Affleck ha avuto due bambine, Seraphina e Violet oggi di 12 e 15 anni, e il figlio Samuel di 9, nati dal matrimonio con Jennifer Garner.

Tra Jennifer Lopez e la famiglia di Ben Affleck scorre buon sangue

Jennifer Lopez avrebbe uno spirito materno particolarmente spiccato tanto da essere riuscita ad instaurare un ottimo rapporto con le figlie di Ben Affleck, così come con le ragazze di Alex Rodriguez, l'ex campione di baseball padre di Natalie di 16 anni ed Ella di 13, che ha amato come fossero sue figlie nel corso della loro relazione durata 4 anni. Non solo, pare che J Lo si sia fatta ben volere anche dalla stessa Jennifer Garner, ex di Affleck, che "J. Lo pensa che Jennifer sia una persona gentile e meravigliosa e una madre straordinaria", secondo quanto riporta People. Lo stesso magazine americano ha raccontato che, in occasione della festa per i 49 anni di Ben Affleck, Jennifer Lopez e la figlia Emme avrebbero portato in dono a Seraphina e Violet due splendide e preziose collane, provenienti da un esclusivo evento a casa della produttrice cinematografica Jennifer Klein a Los Angeles.

(foto riprese dal settimanale Chi)

J Lo ha cancellato Alex Rodriguez dai suoi social

Tra le pop star e l'ex campione di baseball è finita per sempre. J Lo deve aver fatto una vera e propria rimozione, visto che ha persino cancellato ogni traccia dell'ex compagno dal suo profilo Instagram. Dalla sua pagina ufficiale, un tempo piena di scatti d'amore, sono state rimosse infatti tutte le foto di coppia. I motivi della rottura di fatto non sono mai stati chiariti e, anche se i due si erano detti pubblicamente "resteremo buoni amici", a giudicare da quel che sta succedendo non sembra che siano rimasti poi in ottimi rapporti. Non è lo stesso per le due figlie della star degli Yankees, Natalie ed Ella, alle quali J Lo era molto legata: le loro foto sono ancora sul profilo della cantante. Le ragazze in fondo, non centrano nulla con la loro rottura.