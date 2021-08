Jessica e Alessandro sono tornati insieme? Il chiarimento della coppia su Instagram Finito Temptation Island 2021, al matrimonio di Ste Socionovo e Claudia Venturini c’erano anche gli ‘scoppiati’ Alessandro Autera e Jessica Mascheroni. Il ragazzo ha fatto chiarezza su Instagram dopo che l’ex fidanzata ha ironizzato sul suo Range Rover, dando a pensare che fossero tornati insieme: “Siamo solo amici e vediamo altre persone, non porto rancore”, ha dichiarato.

A cura di Redazione Spettacolo

Finito Temptation Island 2021, al matrimonio di Ste Socionovo e Claudia Venturini c'erano anche le coppie del reality dei sentimenti di canale 5. Tra neo coppie come quella di Manuela e Luciano e quelle che hanno confermato di voler rimanere insieme come Alessio e Natascia, c'erano anche gli scoppiati Alessandro Autera e Jessica Mascheroni.

Il Range Rover della discordia

La milanese reduce dal due di picche del tentatore Davide Basolo, con il quale è stata beccata a una serata romana in un clima del tutto privo di seconde intenzioni, starebbe frequentando un'altra persona. Nonostante ciò, in una delle stories Instagram ha giocato con il range rover dell'ex compagno, dando da pensare ai followers, convinti a quel punto che ci fosse stato un ritorno di fiamma improvviso.

Il chiarimento di Alessandro: "Siamo solo amici"

A chiarire la posizione di entrambi ci hanno pensato i protagonisti di questa ex coppia. Alessandro, in particolare, ha acceso la camera del telefono e ha parlato ai suoi seguaci con Jessica al suo fianco:

Siccome ci state bombardando di domande perché Jessica ha messo una storia con il Range Rover, volevo chiarire subito una cosa: siamo amici, non c’è più nulla, non c’è più niente. Io vedo una persona e anche lei. Ci vogliamo solo bene e io non porto rancore a nessuno. Non state sempre lì a parlare e a voler dire la vostra su tutto.

Con chi si frequentano Alessandro e Jessica oggi

In effetti, Alessandro Autera sta frequentando la tentatrice Carlotta Adacher, con la quale ha vissuto una storia all'interno di Temptation Island, mentre Jessica Mascheroni sarebbe impegnata in una conoscenza ancora sotterranea, dopo aver chiuso il rapporto con l'ex ed essere rimasta amica di Davide Basolo, il tentatore che l'aveva rapita nel villaggio e con il quale sperava potesse continuare a vedersi lontana dalle telecamere. Così non è stato ma all'orizzonte sembra essere spuntato un nuovo potenziale fidanzato.