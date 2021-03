L'intervista rilasciata da Meghan Markle e il principe Harry ad Oprah Winfrey è stata ovunque oggetto di polemiche, dal momento che sono stati resi noti dei retroscena affatto piacevoli per la Royal Family che ha dovuto fare i conti con una serie di accuse nient'affatto semplici da gestire e che potrebbero aver messo in cattiva luce i membri della famiglia a lei più vicini. Non è mancato, infatti, un riferimento al suo rapporto con Kate Middleton, moglie del principe William, raccontando la realtà su un episodio che è stato in passato trattato anche dalla stampa britannica. La duchessa di Cambridge, però, stando a quanto riportato da Us Weekly avrebbe avuto da ridire su quanto è stato dichiarato durante l'intervista.

Lo screzio tra Kate e Meghan

L'episodio in questione è quello che vede protagoniste le due reali cognate a pochi giorni dal matrimonio della futura Duchessa del Sussex. L'attrice, infatti, ha raccontato che poco prima delle sue nozze, Kate Middleton l'avesse fatta piangere, trattandola in malo modo, perché nervosa in relazione agli abiti delle damigelle. Stando a quanto dichiarato da una fonte a Us Weekly, la moglie di William, si è detta scioccata per quanto dichiarato da Meghan: "Kate si trova tra l'incudine e il martello. Vuole farsi sentire e aiutare la corona a ricostruire la propria immagine, ma non è tipo da scontro né da escalation. Kate alla fine parlerà solo di alcuni argomenti affrontati da Meghan, in particolare l'incidente delle lacrime".

Il chiarimento di Kate Middleton

Proprio in relazione a questo spiacevole episodio, infatti, la Duchessa di Cambridge avrebbe dichiarato, secondo la foto della testata, che si fosse trattato di un malinteso: "Stavamo cercando di capire qualcosa in più sui vestiti delle damigelle, quello che è successo non sarebbe dovuto essere un motivo di così grande screzio tra noi". Inoltre, Kate avrebbe aggiunto: "Nessuno dei membri della famiglia è mai stato geloso di lei" riferendosi a quanto dichiarato dall'attrice che ha sottolineato l'ostilità di alcuni dei reali nei suoi confronti.