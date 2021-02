Solo pochi mesi fa era stata diffusa la notizia che la coppia nata sul set di Game of Thrones era in dolce attesa e adesso Kit Harington e Rose Leslie sono finalmente diventati genitori. L'annuncio non è arrivato attraverso i diretti interessati, che però sono stati beccati insieme tra le strade di Londra, felici mano nella mano con il piccolo al caldo in un tipico marsupio che si usa nei primi mesi dopo la nascita.

La coppia ha avuto un maschietto

La conferma, oltre che dalle foto, arriva anche dalla stampa estera dove una fonte vicina alla coppia ha dichiarato alla testata E!Online: "Kit e Rose sono diventati genitori di un bel maschietto e sono molto felici". Non ci sono notizie relative la nome del piccolo arrivato in casa Harington-Leslie, ma dalle foto diffuse su Twitter sembra proprio che la coppia si stia godendo questo momento di piena felicità, arrivato dopo qualche anno dal matrimonio che si è celebrato nel 2018, dopo sei anni di fidanzamento, e a distanza di qualche tempo dall'intenso periodo di riabilitazione che ha dovuto affrontare l'ex star di GoT, proprio dopo la fine delle riprese dell'ultima stagione della serie HBO.

L'annuncio della gravidanza

Anche in relazione all'annuncio della gravidanza, infatti, la notizia era trapelata in seguito ad un'intervista che Rose Leslie aveva rilasciato nel settembre del 2020. In quell'occasione l'attrice aveva mostrato le sue rotondità, in alcuni bellissima scatti che la ritraevano a gravidanza già piuttosto avanzata. Si pensa, infatti, che il bambino sia potuto nascere alla fine di gennaio, ma che solo ora la coppia sia venuta allo scoperto, dopo essersi goduta i primi momenti di intimità con il nuovo arrivato nella famiglia. In un'intervista al New York Post la futura mamma aveva mostrato tutto il suo entusiasmo nell'accogliere il suo primo figlio.