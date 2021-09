La Bbc risarcisce l’ex baby sitter di Harry e William per le bugie sulla storia col Principe Carlo La Bbc risarcirà con 100mila sterline l’ex tata dei principi William e Harry, ovvero Tigy Legge-Bourke. Fu mostrando a Lady Diana un certificato in cui si attestava che la trentenne avesse abortito un figlio del Principe Carlo, che la principessa del Galles decise di rilasciare la famosa intervista del 1995 in cui svelo i segreti più nascosti del suo matrimonio, arrecando un enorme danno di immagine alla Royal Family.

La storica intervista che Lady Diana rilasciò alla Bbc nel 1995, ormai è risaputo che è stata estorta con l'inganno alla Principessa. Il giornalista Martin Bashir, infatti, per convincerla a girare quella che divenne una delle interviste più famose di sempre, le fece credere che la tata che all'epoca si occupava dei suoi figli, Tiggy Legge Bourke, aspettasse un figlio da suo marito Carlo. Stando a quanto riportato dal The Telegraph, la Bbc, avrebbe intenzione di risarcire la donna al centro di un'enorme bugia, dandole circa 100mila sterline.

L'inganno a Lady Diana

Un inganno bello e buono di cui furono vittime in primis Lady Diana, ma anche la Corona inglese che ebbe delle ripercussioni non indifferenti dopo la chiacchierata della Principessa con Bashir, ma vittima su anche la giovane Tiggy Legge-Bourke che all'epoca dei fatti aveva solamente trent'anni. La giovane tata aveva suscitato fin da subito le gelosie di Diana che, infatti, era convinta che tra suo marito Carlo e la baby sitter dei suoi figli ci fosse una storia e che, quindi, quello con Camilla fosse in realtà solamente un amore di copertura. Non fu difficile, quindi, credere a quanto le fu mostrato dal giornalista della Bbc, il quale le portò un certificato di aborto, firmato dalla trentenne che attestava fosse rimasta incinta del Principe. Uno smacco incredibile per la Principessa del Galles che, quindi, parlò apertamente del cosiddetto matrimonio a tre, della bulimia e della depressione, ma anche delle sue scappatelle amorose.

Il rapporto tra Tiggy Legge Bourke e i principi

Nulla di quanto mostrato a Diana era vero. Bashir si fece aiutare dai grafici dell'emittente per cui lavorava, motivo che ha spinto la Bbc a voler risarcire la tata con una somma importante: 100mila sterline, che si aggiungono ai quasi due milioni di euro chedovrà versare in risarcimento alla Royal Family, ad un ente benefico da loro indicato. La figura di Tiggy fu fondamentale nella vita dei due principi che, infatti, si legarono particolarmente a lei nel periodo in cui i genitori divorziarono e anche dopo la morte della mamma. Nel 1999, però, la tata decise di licenziarsi, ma i rapporti con William ed Harry rimasero intatti, tanto che entrambi sono stati i padrini dei figli della Bourke.