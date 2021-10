Il primo video social di Gigi D’Alessio e Denise Esposito: sempre più felici e innamorati Gigi D’Alessio e Denise Esposito fanno il loro debutto sui social. La 28enne pubblica, infatti, un video in cui si mostra con il cantante partenopeo e i due sono intenti a scambiarsi un tenero bacio, seguito da un sorriso. La coppia, sempre più innamorata, si è resa protagonista di una vera e propria dichiarazione d’amore via social, la prima da quando è stata ufficializzata la loro storia.

A cura di Ilaria Costabile

Tra Gigi D'Alessio e Denise Esposito l'amore va decisamente a gonfie vele. I due sono sempre più complici e innamorati, come dimostra anche un video che la giovane compagna del cantante partenopeo ha condiviso sui social in cui i due si scambiano un tenero bacio e sorridono abbracciati.

La dichiarazione social di Gigi D'Alessio e Denise Esposito

Il primo video in cui la coppia si mostra insieme, nonostante la loro relazione sia ormai ampiamente ufficializzata e, d'altronde, Gigi D'Alessio sta per diventare nuovamente papà, dal momento che la sua dolce metà è in attesa del loro primo figlio. Quello pubblicato dalla 28enne su Instagram è, in effetti, il primo contenuto social pubblicato finora, dal momento che altre foto che li ritraggono insieme sono state scattate dall'obiettivo deo paparazzi che hanno beccato i due in momenti di tenerezza in più occasioni. Lei scrive: "Assaje" come didascalia e non manca il commento di lui: "I love you". Insomma, una dichiarazione d'amore social in piena regola, con tanto di cuoricini a corredare il tutto.

La relazione nascosta e poi la gravidanza

La gravidanza è stata resa nota lo scorso agosto, quando i due sono stati beccati mentre trascorrevano qualche giorno di vacanza in barca. Eppure, la relazione tra il cantante e la giovane avvocatessa è stata nascosta per diverso tempo, fin quando non sono arrivate le prime voci di una nuova frequentazione di D'Alessio e anche le prime furtive immagini della coppia. Tra i due ci sono ben 26 anni di differenza, dal momento che lei ha compiuto da poco 28 anni, mentre lui lo scorso febbraio ha spento 54 candeline. Nonostante la differenza d'età i due sembrano più felici che mai, pronti ad affrontare questa nuova avventura insieme che li unirà ancora di più. La nascita del bambino, infatti, è prevista tra non molto tempo e quindi, entrambi, potranno godere di questo nuovo dolcissimo arrivo che renderà ancora più intenso il loro sentimento.