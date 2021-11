La dedica di Carolina Marconi al fidanzato Alessandro: “Per me sei un dono di Dio, sono fortunata” Carolina Marconi è giunta alla fine di questa prima parte del lungo percorso che ha dovuto affrontare per combattere il cancro al seno, scoperto lo scorso settembre. La modella, però, ha voluto ringraziare pubblicamente il suo compagno per esserle stato sempre accanto e sui social, accanto alle loro foto ha scritto: “Volevo dirti grazie per tutto quello che hai fatto”.

A cura di Ilaria Costabile

Carolina Marconi ha portato a termine l'ultima parte di questo lungo e tortuoso percorso per combattere il cancro al seno, di cui ha sempre parlato anche sui social, dove non ha avuto timore di mostrarsi in tutta la sua fragilità. La modella è stata supportata dalla famiglia, dagli amici più cari, ma soprattutto dal suo compagno Alessandro Tulli, al quale ha voluto fare una dedica in cui gli manifesta la sua gratitudine e il suo amore.

Carolina Marconi e l'amore per il fidanzato

Una carrellata di foto abbracciati e sorridenti, la prima di questo piccolo album pubblicato da Carolina Marconi, è però la più significativa, perché li vede stretti l'uno all'altra in uno dei momenti più difficili che hanno vissuto insieme, con l'ex gieffina senza capelli dopo le lunghe sedute di chemioterapia e un intervento a testimoniarlo. Accanto agli scatti, quindi, si legge:

Eccoci oggi sempre insieme (nel bene e nel male) ne abbiamo passate tante ma uniti abbiamo affrontato tutto..questo percorso è stato durissimo..mi sei stato vicino senza mollarmi un attimo ..Auguro a tutte le donne di trovare un uomo come te ..amabile, gentile e anche spiritoso, quanto cavolo mi fai ridire con le tue battute all’improvviso, beh ci sono anche le nostre discussioni.. d’altronde siamo due arieti con dei bei caratterini.. ma dopo pochi minuti siamo uniti più che mai… volevo dirti grazie per tutto quello che hai fatto.. per me sei un dono di Dio ed io sono fortunata…. te amo

Chi è Alessandro Tulli

Classe 1982, Alessandro Tulli è un ex giocatore della Roma, con cui ha mosso i primi passi nel 1997. Da quel momento vari sono stati i suoi spostamenti: dal Vicenza al Livorno, per poi passare alla serie B nel 2006. Due anni dopo, però, nel 2008 un grave infortunio stroncherà la sua carriera da calciatore, dal momento che sarà costretto a ritirarsi per lungo tempo, per poi rientrare in campo in squadre più piccole il Latina o l'Anziolavinio dove ha effettivamente avuto inizio la sua passione per il calcio. Dal 2014 è fidanzato con Carolina Marconi.