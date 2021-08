La notte brava di Can Yaman a Belgrado, poi il ritorno a Roma ma senza Diletta Leotta Can Yaman si gode gli ultimi istanti lontano dagli impegni lavorativi in un locale di Belgrado, insieme ad alcuni amici. Dopo la notte brava, però, l’attore turco è diretto in Italia, dove lo aspetta il red carpet di Venezia. Intanto la storia con Diletta Leotta, stando agli ultimi indizi, sembra si sia definitivamente conclusa.

A cura di Ilaria Costabile

Can Yaman si gode gli ultimi momenti di relax e di divertimento prima dei prossimi impegni lavorativi che, tra l'altro lo porteranno proprio in Italia. L'attore turco, che sembra essere sempre più lontano dalla sua dolce metà, Diletta Leotta, si è concesso una serata brava insieme ad alcuni amici in un locale di Belgrado. Foto della nottata hanno immortalato questi momenti prima del rientro definitivo a Roma.

La notte in un locale di Belgrado

Non sono mancate danze coinvolgenti e divertimento a tutto spiano per l'attore accompagnato dal suo agente Roberto Macellari, con il quale è comparso in questo esclusivo locale di Belgrado, dove si trovava dopo essere stato invitato nello store del noto marchio di moda di cui è testimonial, lanciato appena un mese fa. Una serata in amicizia e lontano dalle preoccupazioni del lavoro e della quotidianità. Ma, come da lui stesso comunicato, si è trattata di una toccata in fuga, per poi rientrare a Roma che lo ha accolto prima del suo passaggio a Venezia, dove in occasione della Mostra del Cinema, Yaman presenzierà ad una premiazione. Dopodiché, inizieranno le riprese sul set della fiction "Viola come il mare" che lo vedrà accanto a Francesca Chillemi.

È finita con Diletta Leotta?

Ma la domanda che in molti si sono fatti in queste settimane è sempre la stessa: che fine ha fatto Diletta Leotta? L'assenza al party esclusivo per i trent'anni della showgirl, infatti lui era beatamente in Sardegna, aveva lasciato di stucco molti fan che, quindi, hanno ipotizzato che la loro storia fosse ormai arrivata al capolinea. Eppure sembrava che, dopo l'ultima crisi, le cose tra loro andassero decisamente meglio come dimostravano le foto delle vacanze insieme e, quindi, i due fossero pronti a costruire qualcosa di vero insieme, arrivando anche al matrimonio, confermato anche dal padre dell'attore ad una rivista turca. A quanto pare, però, viste le ultime distanze, tra i due le cose non vanno propriamente a gonfie vele e non è escluso che, prima o poi, possa arrivare l'ufficializzazione della rottura.