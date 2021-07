La prima volta insieme di Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese, i figli di Belen Rodriguez Nelle stories di Instagram di Belen Rodriguez, il primissimo abbraccio tra fratello e sorella, pochi secondi ma emozionanti: Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese finalmente si conoscono. La soubrette ora trascorrerà il relax post parto nella villa privata all’Isola di Albarella, l’oasi di lusso del gruppo Marcegaglia.

Belen Rodriguez è tornata a casa con la piccola Luna Marì Spinalbese. Non proprio a casa ma nella villa privata sull'Isola di Albarella per alcuni giorni di completo e assoluto relax post parto. Nelle sue stories, il primissimo abbraccio tra fratello e sorella, pochi secondi ma emozionanti: Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese finalmente si conoscono.

La nascita di Luna Marì Spinalbese

Belen Rodriguez ha partorito la figlia Luna Mari nella notte tra l'11 e il 12 luglio, intorno alle 2.30, in una struttura di Padova. Contrariamente a quanto si poteva pensare, Belen Rodriguez non ha deciso di partorire a Milano ma in una clinica padovana, seguita dalla sua ginecologa. In una stories di Instagram la prima foto del piedino: "C'è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l'Argentina, ha vinto l'Italia ed è nata Luna". Antonino Spinalbese ha pubblicato la stessa foto ed ha aggiunto: "Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità".

Le polemiche sull'ascensore

La foto arrivata dall'Ospedale Giustinianeo di Padova ha scatenato la polemica: l'impossibilità di accedere agli ascensori "causa Belen e fino a nuovo ordine" recita un foglietto. Il portale Nurse Times scrive che "i pulsanti degli ascensori che generalmente conducono al terzo piano sono stati disabilitati, proprio perché l'intera area è stata riservata alla celebrità". Ma chi ha firmato il presunto ordine di servizio? La redazione di Fanpage.it ha contattato l'ufficio stampa dell’ospedale Giustinianeo di Padova per avere una risposta ufficiale su quanto accaduto. Stando a quanto comunicato "la direzione del reparto assicura che il reparto è in questo momento accessibile pur mantenendo intatta la garanzia della privacy di tutti i degenti". Confermano l'esistenza dell'ordine di servizio, ma non sanno rispondere sulle responsabilità dell'atto: "Una cosa burlona, mettiamola così", hanno detto.

Il relax all'Isola di Albarella

Belén Rodriguez ora può trascorrere i primi giorni dopo il parto e la nascita di Luna Marì in questa villa privata su un'isoletta che misura solo 3.5 chilometri per 1.5 di larghezza e che comprende circa 150 abitanti. L'isola si ritiene essersi formata dall'accumulo di detriti portati dal fiume Po.