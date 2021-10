La sorella di Anna Tatangelo: “Disperata quando è finita con D’Alessio, poi lui ha avuto un’altra” A parlare per la prima volta della fine dell’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è Silvia, sorella della cantante. “Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l’ultima volta. Io, però, ho sempre sperato che tornassero insieme, l’ho sperato fino a che lui non ha avuto un’altra”, ricorda la donna.

A cura di Stefania Rocco

Una separazione dolorosa quella tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, protagonista di una storia d’amore durata 10 anni e che ha lasciato a entrambi in dono il figlio Andrea. Anna sta lentamente uscendo allo scoperto dopo anni di silenzio. Ha recentemente ammesso di avere appreso solo dai giornali che il suo compagno sarebbe diventato padre per la quinta volta. Aspetta un bambino Denise Esposito, attuale compagna del cantautore romano. Anche Anna ha voltato pagina e da qualche mese vive la sua storia con Livio Cori alla luce del sole. Tornato il sereno, è Silvia, sorella di Anna, a parlare di quell’amore finito.

Silvia Tatangelo e la rottura tra Anna e Gigi D’Alessio

“Tutta la famiglia ci è rimasta male quando è finita tra Anna e Gigi. Ricordo che Anna mi chiamò la sera al telefono e mi disse: ‘Le cose non vanno più come prima'. Perché si sono lasciati? Do la colpa al lavoro. Entrambi sempre con la valigia in mano, dopo vari tira e molla alla fine non sono più riusciti a trovare un punto di incontro”, ha raccontato la donna al settimanale DiPiù, “Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l'ultima volta. Io, però, ho sempre sperato che tornassero insieme, l'ho sperato fino a che lui non ha avuto un'altra”. Le speranze si sono interrotte quando Gigi è tornato a innamorarsi. Accanto a lui da qualche tempo c’è la bellissima Denise, sua attuale compagna.

Il rapporto tra Silvia Tatangelo e Gigi D’Alessio

Ma l’affetto tra Silvia e Gigi D’Alessio non s è interrotto con la fine della relazione tra il cantautore e Anna Tatangelo. La donna ha ammesso di sentire ancora Gigi e di averlo contattato dopo avere appreso la notizia della gravidanza della sua nuova compagna: “Io e Gigi ci sentiamo spesso. Gli ho mandato un messaggio di auguri per il bambino che aspetta dalla nuova compagna e lui mi ha risposto con un cuore”. E su Livio Cori, nuovo fidanzato di Anna, ha concluso: “È un bel ragazzo, tranquillo, simpatico e napoletano. Mia sorella sogna il matrimonio e un altro figlio”.