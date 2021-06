Cena romantica con vista panoramica e mozzafiato sulla città di Roma per Francesco Totti e Ilary Blasi che festeggiano il loro 16esimo anniversario di matrimonio. La conduttrice e l’ex campione della Roma hanno condiviso la stessa foto pubblicata sui rispettivi profili Instagram. Uno scatto che celebra la coppia e in cui compaiono l’uno di fronte all’altra, occhi negli occhi, sorpresi dall’obiettivo in un abbraccio. “19/06/2005”, scrive Ilary ricordando la data delle nozze a Roma, celebrate 16 anni fa all’epoca in cui la conduttrice aspettava Christian, primogenito della coppia.

Francesco Totti festeggia 16 anni di matrimonio con Ilary Blasi

Totti pubblica una foto quasi identica a quella scelta dalla moglie e nella didascalia dell’immagine scrive: “16 anni di noi”. Non compare nessun altro in quello scatto, solo marito e moglie. Ma Ilary e Totti non sono da soli. Con loro sulla terrazza panoramica che ha fatto da cornice alla cena romantica organizzata per festeggiare l’anniversario ci sono i figli nati dal loro matrimonio, Cristian, Chanel e la piccola Isabel.

Il matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi

Era il 19 giugno 2005 quando Ilary Blasi e Francesco Totti pronunciarono il loro sì nella basilica di Santa Maria in Aracoeli di Roma. Insieme da tre anni, decisero di sposarsi mentre Ilary – ex letterina che anni dopo sarebbe diventata una conduttrice di punta delle reti Mediaset – aspettava il primogenito Cristian. Aveva appena 24 anni ed era Totti, all’epoca, la vera star della coppia, “l’ottavo re di Roma” diventato popolare per le sue gesta sul campo, compreso il goal dedicato alla futura moglie con la dedica indimenticabile scritta sulla maglietta: “Sei unica”. La coppia era talmente popolare che le nozze furono celebrate in diretta tv su Sky. I ricavati dei diritti televisivi furono interamente devoluti in beneficenza.