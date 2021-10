Lapo Elkann al matrimonio con Joana Lemos a bordo di una 500, i dettagli delle nozze in Portogallo Lapo Elkann ha raccontato con un’intervista esclusiva al settimanale Chi le sue nozze con Joana Lemos, ex pilota di rally di 48 anni originaria del Portogallo. La cerimonia si è svolta a Tavira in forma ristretta e privata: “Il nostro amore è intimo e riservato, condiviso solo con la famiglia e gli amici più cari”, ha spiegato il rampollo di casa Elaknn. L’auto a bordo della quale si è presentato per il sì non è stato tuttavia l’unico omaggio al nonno Gianni Agnelli e alla cerimonia non sono mancate le sorprese.

A cura di Giulia Turco

Lapo Elkann racconta per la prima volta la gioia delle nozze con Joana Lemos, l'ex pilota di rally sposata lo scorso 7 ottobre in Portogallo. "Un matrimonio molto discreto", ha confidato alle pagine di Chi, "volevamo condividere questo giorno speciale solo con le nostre famiglie e gli amici più cari, in linea con la discrezione che abbiamo avuto da quando siamo stati insieme: il vero amore è riservato, privato e intimo", ha concluso il presidente della Fondazione a scopo benefico Laps. Testimoni di nozze, celebrate in portoghese e in italiano, sono stati John e Ginevra fratelli di Lapo oltre al suo maggiordomo per anni Armando Barzola, mentre la sposa ha scelto i suoi fratelli Gonçalo e Bruno Mascarenhas de Lemos.

Il matrimonio tra Lapo Elkann e Joana Lemos

Un'emozione unica vissuta in forma ristretta tra gli scenari romantici del Portogallo, terra di origine di Joana Lemos, nel giorno del 44 compleanno dell'imprenditore. Come ha raccontato in esclusiva a Chi, la coppia ha festeggiato il loro amore con una cerimonia nella città di Tavira. Lapo, in frac, è arrivato immancabilmente a bordo di una Fiat 500 old school in omaggio del nonno Gianni Agnelli e dopo lo scambio delle promesse i neo sposi hanno dato il via ai festeggiamenti in tema tropicale. Non sono mancate le sorprese da parte dell'imprenditore che ha stupito la moglie invitando il cantante portoghese Tony Carreira. Presenti alla cerimonia anche i Gipsy King, il gruppo amato dal nonno Gianni Agnelli e uno dei preferiti dello stesso Lapo. Al termina della cena anche Joana ha cantato una romantica canzone guardando negli occhi il suo sposo. Ora, marito e moglie si dedicheranno ai loro impegni benefici, per mezzo della fondazione della quale sono presidente e vicepresidente: "C'è ancora molto da fare, la pandemia ha lasciato profonde cicatrici su milioni di vite ed è importante che chi ha i mezzi per aiutare lo faccia. Come cittadini del mondo, è un dovere farlo".

Chi è Joana Lemon moglie di Lapo Elkann

Joana Lemos (nome intero Joana Mascarenhas de Lemos) è un'ex pilota di rally che ha corso in moto e in automobile tra gli anni '90 e i primi anni 2000, ha 48 anni e origini portoghesi. Una volta ritirata dalle piste, ha continuato a far parte del mondo dello sport, organizzando eventi e dedicandosi a numerose attività di beneficienza. L'incontro con il rampollo di casa Elkann è avvenuto proprio grazie a questa propensione per il sociale che hanno in comune e presto hanno iniziato a fare grandi progetti insieme: "È una donna che mi porta su ed è la prima che non sta con me per la visibilità o i soldi", aveva raccontato Lapo in un'intervista rilasciata a 7, inserto del Corriere della sera. La loro storia sarebbe iniziata nel 2019, nonostante sia uscita allo scoperto solo un anno dopo. Alle spalle, Joana ha un matrimonio durato 18 anni con Manuel Reymão Nogueir, dal quale ha avuto due figli Tomas e Martim.