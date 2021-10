Lapo Elkann ha sposato Joana Lemos in Portogallo Fiori d’arancio per Lapo Elkann e Joana Lemos. Stando a quanto riportato dal portale Whoopsee, la coppia si è sposata lontano da occhi indiscreti in Portogallo, paese d’origine di lei e dove si sono incontrati per la prima volta. Alla cerimonia, ovviamente blindatissima, hanno partecipato solo i familiari e gli amici più stretti.

A cura di Ilaria Costabile

Lapo Elkann ha pronunciato il fatidico "sì" in Portogallo. A riportare la notizia è il portale Whoopsee, che ha parlato di un matrimonio intimo, aperto soltanto agli amici più cari e ai membri di entrambe le famiglie. La coppia, ormai insieme da due anni, ha deciso di convolare a nozze nel paese natio di Joana Lemos, proprio dove si sono incontrati per la prima volta.

L'annuncio delle nozze

Lo aveva dichiarato in più interviste, il rampollo della famiglia Elkann, che avrebbe ben presto sposato la sua compagna, con la quale aveva trovato finalmente una stabilità, determinata anche dal fatto che i due hanno scoperto nel tempo di avere molte passioni in comune. Nei desideri del 44enne, inoltre, c'è anche quello di diventare un giorno padre. Il matrimonio arriva dopo l'annuncio del fidanzamento, risalente all'inizio di quest'anno, quando con un servizio pubblicato sul settimanale Chi, l'imprenditore aveva annunciato che, ben presto, avrebbe sposato la sua dolce metà. Al momento non ci sono scatti del matrimonio, ma la coppia ha scelto di celebrare la cerimonia nel modo più riservato possibile, in modo da essere lontani da occhi indiscreti e pronti a carpire i momenti più intimi di una giornata così importante.

La loro storia d'amore

I due si sono conosciuti ad una cena di beneficenza e dal quel momento l'interesse reciproco è stato inarrestabile. La loro storia è cresciuta nel tempo, ma in Joana Lapo ha trovato una complice, una donna con la quale condividere passioni e progetti. In un'intervista rilasciata a 7, l'inserto del Corriere della sera, l'imprenditore ha dichiarato candidamente che tra le qualità della sua compagna c'è quella di essere in grado di sostenerlo, sempre e comunque: "È una donna che mi porta su ed è la prima che non sta con me per la visibilità o i soldi. Non ci nascondiamo niente".