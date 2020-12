L'amore tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi non è certo una novità, dopo le numerose indiscrezioni spuntate questa estate sul loro ipotetico flirt, alla fine è stato l'attore a cedere dinanzi alle insistenti domande dei più curiosi e ha confermato la sua relazione con la parlamentare. Ed ecco che i fotografi del settimanale Chi hanno beccato i due innamorati per le strade di Roma, mano nella mano, felici e spensierati.

Innamorati per le strade di Roma

Non c'è che dire, gli scatti parlano chiaro, tra Berruti e la Boschi è scoppiato un sentimento intenso che, ormai, i due non sentono più la necessità di nascondere agli occhi indiscreti. Beccati a passeggiare per le strade romane, i due si scambiano effusioni e tra qualche bacio rubato, un pranzo al ristorante e una passeggiata in compagnia del cane dell'attore, sembrano essere il ritratto della felicità. Di recente è stato proprio Giulio Berruti, durante un'ospitata a Verissimo, a dichiarare che il rapporto con la sua dolce metà stesse procedendo a gonfie vele e che, infatti, avessero già parlato di allargare la famiglia in futuro, senza però sbilanciarsi ed entrare nel dettaglio di discorsi così intimi e personali. Il loro rapporto è in continua evoluzione: "Tra noi ne abbiamo parlato e poi si vedrà. Credo che le cose belle e pure debbano rimanere tali e allora è meglio alcune cose tenersele per sé" ha dichiarato Berruti nel salotto televisivo di Silvia Toffanin.

Come è nata la loro storia

La loro è una storia nata con il tempo, dal momento che si sono incontrati per la prima volta nel 2014, poi la vita ha deciso per loro facendogli incontrare altre persone. Proprio dopo il lockdown, però, i due si sono incontrati nuovamente e da lì, poi, finalmente si è venuto a creare quello che l'attore romano ha definito un "rapporto speciale". Già questa estate, infatti, aveva detto durante un'intervista televisivadi essere innamorato e a Verissimo ha ribadito le sue emozioni: "Non avrei mai pensato di innamorarmi di una persona che facesse politica. Io quando la vedo sorrido. Ci sono già state le presentazioni in famiglia".