Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ai ferri corti, il duro intervento di Alba Parietti Sulla crisi tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini non poteva mancare un commento di Alba Parietti. La madre del commentatore sportivo, infatti, ha subito cercato di chiarire l’atteggiamento adottato dal figlio sottolineando il fatto che l’utilizzo di certe parole, seppur spiacevoli, non sia necessariamente collegato ad una offesa, cosa che un amico dovrebbe comprendere.

A cura di Ilaria Costabile

La querelle tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è ormai sulla bocca di tutti e, a quanto pare, non c'è modo di far recuperare quel rapporto così intenso che si era venuto a creare nella casa più spiata d'Italia. Nonostante i fan si siano chiesti più volte in questi mesi cosa fosse successo tra loro, vedendo che non c'era più quella complicità di un tempo, gli ex gieffini avevano sempre negato, ma nelle ultime ore la rottura è sembrata definitiva. Non ha potuto esimersi dal commentare la questione anche Alba Parietti, la madre del commentatore sportivo che ha sempre parlato in difesa del figlio.

Le parole di Alba Parietti

Un commento a caldo dopo la vicenda, che mette in luce un sincero dispiacere da parte della conduttrice che, infatti, con la sua solita schiettezza cerca di dare una lettura diversa dell'accaduto, non senza rimproverare l'influencer per il suo atteggiamento:

Infierire contro le debolezze sugli errori altrui e contro le persone che si sono amate significa tradire se stessi. Significa fallire come esseri umani. Le parole feriscono come le usi, nel contesto cui le usi. Non hanno sempre lo stesso significato. Possono essere di cattivo gusto, ma non per forza dette con l’intento di ferire. Ma usare le debolezze, le confidenze o gli scivoloni di un amico per distruggerlo, per affermare se stessi è un’offesa irrimediabile verso se stessi. Tradire o attaccare un amico significa non aver mai creduto nel sentimento più profondo che l’amicizia comporta. Cioè il sostegno reciproco.

La rabbia di Tommaso Zorzi

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, già vacillante, sarebbe stato l'utilizzo di un frasario poco appropriato da parte di Francesco Oppini che, scherzando con i suoi amici, avrebbe utilizzato parole offensive nei confronti del mondo gay. L'uso scherzoso delle cosiddette N-words non sarebbe andato a genio all'influencer che, infatti, ha immediatamente zittito uno degli amici del commentatore sportivo, sottolineando che dopo queste esternazioni la loro amicizia non sarebbe potuta andare avanti.