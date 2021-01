Daniele Scardina risponde a un utente che lo aveva preso in giro a proposito del rapporto tra Diletta Leotta e Can Yaman. Il pugile, ex compagno della conduttrice DAZN, non sembra essere particolarmente colpito dalla relazione nata tra Diletta e l’attore turco, star della soap opera Daydreamer – Le ali del sogno. Lo dimostra la risposta divertita data a un utente che su Instagram aveva pensato di divertirsi a sue spese facendo riferimento al flirt tra la sua ex e Yaman. “Attento al turco”, scrive una donna sotto una foto pubblicata da Daniele e la risposta di Toretto non tarda ad arrivare ma non è quella che ci si sarebbe aspettati. “Attenti al lupo, attenti al lupo”, risponde solo lui, rifacendosi al ritornello di una nota canzone di Lucio Dalla. Niente rancore dunque, Scardina appare sereno.

Il flirt tra Diletta Leotta e Can Yaman

Diletta Leotta e Can Yaman hanno cominciato a frequentarsi da poche settimane. I primi scambi sarebbero avvenuti via Instagram fino al primo incontro in gran segreto a Roma. Can era arrivato in Italia per girare un noto spot e ha avuto la possibilità di conoscere meglio la bella Diletta. I due, dopo i primi giorni insieme, si sono ritrovati nuovamente a Roma per un secondo incontro. La relazione avrebbe imboccato il binario giusto tanto che Diletta, in genere molto riservata, lo ha perfino salutato pubblicamente nel corso della trasmissione radiofonica che conduce.

in foto: L’incontro tra Diletta Leotta e Can Yaman

Daniele Scardina sarebbe single

È terminata ufficialmente, quindi, la relazione tra Daniele Scardina e Diletta Leotta. Dopo essersi lasciati la prima volta in estate, i due si erano ritrovati verso la fine del 2020 per poi perdersi nuovamente di vista. Non sono noti i motivi che li hanno spinti a dirsi addio. Scardina aveva dichiarato più volte di essere profondamente innamorato della bellissima Diletta e di avere intenzione di recuperare il loro rapporto, nonostante la separazione arrivata poco prima delle vacanze estive. Diletta, invece, ha preferito non parlare della storia col suo ex nemmeno durante il loro breve riavvicinamento. Ma le foto con Can Yaman hanno parlato al posto suo.