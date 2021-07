Lorenzo e Claudia stanno ancora insieme, dopo Uomini e Donne sognano di diventare genitori Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono una delle coppie di Uomini e Donne il cui amore dura ancora oggi. Dopo la scelta del tronista avvenuta a febbraio 2019, la coppia non si è più lasciata, anzi. Il loro rapporto si è intensificato: Claudia ha deciso di lasciare la sua città di origine Latina per trasferirsi a Milano dove oggi convive con Lorenzo. Insieme hanno avviato un progetto lavorativo nell’ambito della moda e sognano una grande famiglia: entrambi si sono detti pronti a diventare presto genitori.

A cura di Giulia Turco

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono una della coppie più solide nate a Uomini e Donne che ancora oggi sono felicemente insieme. La loro storia d'amore dura da tre anni, vivono insieme a Milano e sono innamorati come il giorno della loro scelta. Il loro legame si è consolidato, tanto da aver avviato progetti comuni e da aver deciso di diventare presto genitori: il loro sogno è di avere una grande famiglia.

La vita della coppia dopo Uomini e Donne: oggi insieme anche nella vita professionale

La scelta di Lorenzo Riccardi è andata in onda il 22 febbraio 2019 e da allora i due ragazzi non si sono più separati. Oggi lui e Claudia vivono insieme a Milano, dopo la decisione di Claudia di lasciare la sua città di origine, Latina, per la convivenza e per dar vita ad un progetto lavorativo insieme a Lorenzo. Come soci in affari, hanno creato un brand di accessori e aperto un negozio di abbigliamento nel capoluogo lombardo. Entrambi molto attivi sui social, amano condividere con i loro follower i momenti più dolci della loro vita quotidiana. "La mia è quella di amarlo e amarci ogni giorno di più, di portarci rispetto e di realizzare tutti i sogni che condividiamo. Mi auguro di averlo sempre vicino a me", aveva raccontato Claudia a pochi giorni dalla scelta.

Lorenzo e Claudia presto genitori?

A febbraio 2021, dopo due anni intensi di amore, Lorenzo e Claudia hanno raccontato il loro desiderio di diventare presto genitori. Alle pagine di Uomini e Donne Magazine la coppia ha confidato il loro progetto d'amore, raccontando di volerlo mettere in atto molto presto: "Il prossimo anno ci piacerebbe coronare questo sogno e diventare genitori", ha ammesso Lorenzo detto "Cobra". Un desiderio che si è fatto sempre più intenso, soprattutto dopo la nascita della nipotina di Claudia, Greta: "Direi che ormai siamo arrivati quasi al limite". Nel frattempo Claudia e Lorenzo si stanno dedicando ad altri progetti, tra i quali il trasferimento da Latina a Milano e l'avvio di un'attività in comune.

La scelta di Lorenzo

Il percorso di della coppia a Uomini e Donne si è concluso a febbraio 2019 con la scelta di Lorenzo. Il tronista fino all'ultimo ha tenuto in ballo oltre alla conoscenza con Claudia, anche la frequentazione con Giulia Cavaglia, corteggiatrice super favorita sin dall'inizio del suo trono. La scelta si è svolta in villa con una serata alla quale erano invitate entrambe le ragazze con i rispettivi amici e familiari. È stata Claudia, alla fine, invitata a raggiungerlo nel castello, mentre Giulia ha ricevuto da parte di Lorenzo il canonico discorso che ha messo un punto alla loro conoscenza. "Amo quello che sei, il fatto che non me la dai mai vinta e che hai sempre la battuta pronta. Amo anche il fatto che non cambi per piacere agli altri. Ti prometto che ti porterò sempre rispetto", sono state le parole di Lorenzo. La scelta del tronista in realtà è stata tutt'altro che scontata, visto che Claudia più volte aveva avvertito Lorenzo di essere pronta a rifiutare la sua proposta: "Dovrei dirti di no…ma come faccio?".