Luca Onestini svela nuovi dettagli sulla rottura con Ivana Mrazova: “Era gelosa anche dello studio” Luca Onestini racconta la fine della sua storia con Ivana Mrazova ai suoi compagni d’avventura di Telecinco. L’ex gieffino rivela che la modella era diventata molto gelosa soprattutto per questioni relative allo studio, nonostante lui si stesse impegnando per costruire qualcosa insieme per il loro futuro.

A cura di Ilaria Costabile

Protagonista del nuovo reality spagnolo, Secret Story, Luca Onestini racconta in più occasioni ai suoi coinquilini i motivi che l'hanno portato alla rottura con Ivana Mrazova, avvenuta non molto tempo prima del suo arrivo nella trasmissione di Telecinco.

Le accuse di Luca Onestini a Ivana Mrazova

L'ex vincitore del Grande Fratello Vip ha raccontato che negli ultimi tempi il rapporto con la modella ceca si era ormai incrinato, la gelosia aveva preso il sopravvento e pare che lei avesse delle pretese assurde, riguardanti anche la sua dedizione allo studio degli ultimi mesi per poter concludere il suo percorso in odontoiatria:

A lei non piaceva che io imparassi lo spagnolo. Proprio non le piaceva. Perché? Il motivo è che temeva che potessi fare delle cose qui in Spagna. Non è facile quando costruisci una storia con una persona che fa il tuo stesso lavoro. Spesso ci sono delle gelosie e in amore non può esserci gelosia di questo tipo. Di cosa era gelosa? Di tante cose. Come ad esempio lo studio. Non puoi arrabbiarti perché sto studiando e mi dici che sono egoista perché sto studiando.

Luca Onestini voleva una famiglia con Ivana

L'ex gieffino ha raccontato di essere stato lasciato e ribadisce i motivi che avrebbero portato la sua metà a prendere la decisione di troncare la loro storia che, in realtà, sembrava andare a gonfie vele. Se c'erano dei problemi, senza dubbio, non erano emersi dai social dove, invece, la coppia si mostrava felice e spensierata, sebbene negli ultimi tempi le loro apparizioni fossero sempre meno frequenti. Onestini, quindi, racconta ai suoi compagni d'avventura che avrebbe voluto costruire qualcosa di più con lei: