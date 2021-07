“Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono diventati genitori, è nato il loro primo figlio” Fiocco azzurro in casa Berlusconi: è nato Emanuele Silvio, il primogenito di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Gli ultimi scatti della coppia risalgono allo scorso giugno, quando la futura mamma era all’ottavo mese di gravidanza. Tutto secondo i piani, quindi, il piccolo è nato in piena estate per la gioia di mamma e papà, ma soprattutto del nonno.

A cura di Ilaria Costabile

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono diventati genitori per la prima volta: è nato il piccolo Emanuele Silvio, questo il nome che i due neo genitori hanno scelto per il neonato, richiamando ovviamente quello del nonno. Non ci sono notizie in merito a dove sia avvenuto il parto, sebbene è plausibile che il bambino possa essere venuto al mondo a Milano, città dove la coppia vive da subito dopo il matrimonio.

La nascita del loro primo figlio

Dopo gli ultimi scatti rubati dal settimanale Chi, dove Federica Fumagalli mostrava il suo bel pancione mentre si concedeva qualche giorno di relax in Sardegna insieme al suo consorte nella tenuta di famiglia, sembra proprio che Emanuele Silvio abbia scalciato più forte del solito per uscire e entrare ufficiale nel mondo. Sui social non è ancora comparsa alcuna foto, infatti la notizia è stata riportata da Whoopsee, ma la coppia aveva fatto sapere che il bambino sarebbe arrivato in estate e, quindi, il nuovo arrivato ha mantenuto la promessa rendendo indimenticabile questo giorno di fine luglio per i suoi genitori.

La storia d'amore tra Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli

Quella tra Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli è sempre stata una storia lontana dai riflettori, una storia che non si è nutrita del gossip e, nonostante il nome ben in vista del rampollo milanese, i due sono riusciti a godersi il loro privato. Conosciutisi ai tempi dell'università e conseguita la laurea alla Bocconi, dopo nove anni di relazione i due, quasi coetanei, hanno deciso di convolare a nozze. Anche in questo caso il matrimonio, avvenuto lo scorso ottobre, è stato blindatissimo, pochissimi invitati e fotografi il più lontano possibile dalla location: il rito si è svolto nella cappella dell’oratorio San Sigismondo della basilica di Sant’Ambrogio, mentre per i festeggiamenti la coppia e gli invitati si sono spostati in Brianza.