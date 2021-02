Luigi Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli stanno per diventare genitori del loro primo figlio. A rivelare la notizia in esclusiva è il settimanale Chi nel numero in uscita mercoledì 17 febbraio. Nove anni di fidanzamento e poco più di quattro mesi di matrimonio: i neo coniugi Berlusconi stanno vivendo un periodo particolarmente felice e presto si prepareranno ad accogliere un nuovo membro in famiglia.

Federica Fumagalli è incinta di quattro mesi

Federica Fumagalli è la moglie di Luigi Berlusconi, figlio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Originaria di Sirone in provincia di Lecco, la 31enne è figlia di un importante imprenditore nel campo manifatturiero. L'amore con il piccolo di casa Berlusconi è nato ai tempi dell'Università Bocconi di Milano. È proprio in quel contesto che i due si sarebbero conosciuti e da allora non si sono più lasciati. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini rivela in esclusiva che la Fumagalli è incinta di quattro mesi, dunque il futuro bebè sarebbe stato concepito proprio nel periodo delle nozze, celebrate lo scorso 7 ottobre. I due coniugi diventeranno genitori in estate.

Il matrimonio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli

Luigi Berlusconi, 32 anni laureato in economia alla Bocconi, lavora nel campo della finanza e dal 2014 è diventato presidente della holding Italiana Quattordicesima, che gestisce il patrimonio suo e delle sue sorelle. Federica Fumagalli invece, laureata in Giurisprudenza, lavora con la MB Projects, che si occupa di pubbliche relazioni, eventi e comunicazione. Le nozze erano in programma per la scorsa estate, visto che la proposta di matrimonio sarebbe arrivata, da parte di Berlusconi junior, a Natale del 2019. Ma la pandemia li ha costretti a posticipare e così i due si sono sposati a Milano lo scorso 7 ottobre con una cerimonia in forma strettamente privata e un'intima serata di festeggiamenti in Brianza.