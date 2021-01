Il ciclone del gossip si è abbattuto su Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea, a seguito di uno scambio di battute su Instagram, che sembrava lasciare intendere che ci fosse una relazione tra loro. La frequentazione era stata poi confermata dallo stesso Zaniolo in una Instagram Story: "La mia nuova frequentazione non fa parte del mio passato, sono felice con Madalina e mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro". Lo sportivo era anche intervenuto per confermare la gravidanza della sua ex fidanzata Sara Scaperrotta e l'intenzione di prendersi le sue responsabilità di padre. In queste ore, infine, è stata la modella rumena a prendere la parola per ridimensionare il gossip e annunciare iniziative legali.

La verità di Madalina Ghenea

Madalina Ghenea è intervenuta per dire la sua verità dopo che anche la madre di Nicolò Zaniolo ha rilasciato un'intervista, chiarendo di non appoggiare la loro relazione. La modella e attrice, in un lungo post pubblicato su Instagram, ha dichiarato di non avere una relazione con Nicolò Zaniolo e di averlo visto una sola volta. Inoltre, ha dato mandato allo studio legale Bernardini De Pace di prendere "gli opportuni provvedimenti contro chi sta sfruttando e strumentalizzando questa invenzione e contro chi si è permesso di criticarla in qualsiasi modo".

Lo sfogo della modella

In un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Madalina Ghenea ha dichiarato: "In questi giorni sono state dette e scritte tante frasi non corrette che hanno provocato tanto dolore, preoccupazioni e tristezza a diverse persone: penso sia arrivato il momento di fare chiarezza e mettere ordine così che questa situazione sia più chiara e trasparente visto che ci sono delle persone ferite che stanno soffrendo. La mia verità? Eccola in un comunicato che non lascia spazio ad interpretazioni". Ha spiegato che nel corso degli anni le sono state affibbiate diverse relazioni che in realtà non aveva. Ha preferito sempre tutelare la sua vita privata, lasciando che si parlasse solo del suo lavoro. Ha sottolineato di essere una donna indipendente e di certo non "in cerca di marito". Quindi ha concluso: