Manila Nazzaro: “Ho festeggiato il divorzio da Francesco Cozza, ora aspetto che Amoruso mi sposi” Dal 27 maggio, Manila Nazzaro è ufficialmente divorziata da Francesco Cozza. Al settimanale Gente, l’ex Miss Italia ha raccontato che quel giorno ha festeggiato. Ora è libera di convolare a nozze con Lorenzo Amoruso. La coppia, inoltre, non esclude la possibilità di allargare la famiglia: “Il cantiere non l’abbiamo mai chiuso”.

A cura di Daniela Seclì

Manila Nazzaro si è raccontata sulle pagine del settimanale Gente. Per la conduttrice ed ex concorrente di Temptation Island, lo scorso anno è stato segnato dal dolore di un aborto. Per lei e Lorenzo Amoruso non è stato facile accettare che quel bambino tanto desiderato non ci fosse più. La quarantatreenne ha spiegato:

"Sono stati mesi durissimi: per assorbire il colpo della perdita del bambino ci ho messo settimane e lacrime. Nel frattempo ho ottenuto il divorzio, e ora possiamo fare quello che vogliamo. E, come dice Lorenzo, il cantiere non l'abbiamo mai chiuso. Quindi chissà: magari proprio adesso che siamo calmi e sereni, e concentrati su altri progetti come la nostra nuova casa, qualcosa succede. Certo ho 43 anni, ma si sentono così tante storie di donne incinte anche alla mia età, quindi…".

Il divorzio da Francesco Cozza

Manila Nazzaro e Francesco Cozza

Dal 2005 al 2017, Manila Nazzaro è stata sposata con Francesco Cozza. Dalla relazione con l'ex calciatore sono nati due figli: Nicolas e Francesco Pio. Cozza, poi, si è rifatto una famiglia con un'altra donna. Il 27 maggio, Manila Nazzaro ha potuto firmare il divorzio. Ora si sente finalmente libera di sposare Lorenzo Amoruso:

"Quando ho firmato, da molto tempo vedevo il mio ex marito come un amico, anche perché lui aveva già fatto un figlio con un'altra donna. Firmare mi ha aiutato a seppellire lascia di guerra. Quella sera ho organizzato una cena per festeggiare con gli amici, perché per me e Lorenzo è stato l'inizio di una nuova sfida: da allora siamo liberi di fare, per davvero, quello che vogliamo".

Aspetta la proposta di matrimonio da Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro ora è libera di sposare Lorenzo Amoruso. Aspetta la proposta di matrimonio, ma allo stesso tempo vuole che sia mossa da una precisa scelta d'amore e non dalla sensazione che sia un obbligo diventare marito e moglie: