Martina Stella è diventata mamma per la seconda volta, è nato Leonardo Martina Stella è diventata mamma per la seconda volta. Nella mattinata di venerdì 5 novembre è nato Leonardo, il piccolo nato dall’amore dell’attrice e suo marito il procuratore calcistico Andrea Manfredonia. Il bambino è arrivato dopo cinque anni dal matrimonio e a distanza di nove anni dalla prima figlia della showgirl, Ginevra, nata nel 2012.

A cura di Ilaria Costabile

Martina Stella è diventata di nuovo mamma, il 5 novembre alle ore 9:18 è nato suo figlio Leonardo. Questo l'annuncio che l'attrice ha fatto su Instagram, dove ha pubblicato uno scatto in cui stringe tra le braccia il nuovo arrivato, accanto a suo marito Andrea Manfredonia.

La nascita di Leonardo e l'annuncio della gravidanza

"I nostri cuori sono pieni di gioia" scrive l'attrice, che comunica così ai suoi follower la bella notizia, condivisa anche dal marito che, infatti, ha pubblicato lo stesso scatto che li vede felici e uniti, pronti a vivere questo nuovo viaggio nella crescita del loro primo figlio insieme. L'annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso giugno, quando Martina Stella, sempre su Instagram, aveva annunciato con grande emozione: "La gioia più grande, quella di diventare mamma ancora una volta è il dono più speciale che potessi ricevere. La nostra famiglia si allarga, e noi siamo pieni di felicità. Ho aspettato tanto questo momento". Leonardo, infatti, arriva a distanza di nove dalla prima figlia, Ginevra, nata dalla storia con Gabriele Gregorini, hairstylist dei vip, con cui però la storia si è conclusa nel 2014, dopo due anni dalla nascita della bambina.

L'amore con Andrea Manfredonia

Anche in quell'occasione, però, Martina Stella non aveva nascosto il suo entusiasmo nel diventare mamma, nonostante tra i suoi obiettivi c'era quello di sposarsi prima e poi di avere un figlio. Il matrimonio è arrivato, ma dopo qualche tempo e con Andrea Manfredonia, procuratore calcistico e figlio dell'ex giocatore della Roma, Lionello Manfredonia. I due si sono sposati nel settembre 2016, quindi dopo ben cinque anni dalle loro nozze arriva, finalmente, il bambino che tanto avevano desiderato. In un'intervista rilasciata poco prima che diventassero marito e moglie, l'attrice aveva raccontato come avesse fatto fatica prima di lasciarsi andare con l'uomo che poi avrebbe scelto per starle accanto tutta la vita: "Venivo da un momento difficile".