Massimo Ciavarro è “felicissimo ed emozionato” all’idea di diventare nonno Massimo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono sentiti e l’attore, 63 anni non vede l’ora di diventare nonno per la prima volta. L’ex moglie Eleonora Giorgi aveva rivelato la prima reazione a caldo: “Non mi ha ancora chiamata, ma è fatto così, è un burbero”. Ma ad assicurare la gioia di Ciavarro all’idea di stringere le braccia un nipotino ci ha pensato la showgirl, che ha confermato di averlo sentito.

A cura di Giulia Turco

Massimo Ciavarro sta per diventare nonno per la prima volta. Tra febbraio e marzo 2022 l'attore, 63 anni, potrà stringere tra le braccia il suo nipotino, che nascerà dall'amore del figlio Paolo per la showgirl Clizia Incorvaia ai primi mesi di gravidanza. Ciavarro e l'ex moglie Eleonora Giorgi sono in buoni rapporti ed era stata proprio l'attrice a rivelare, sulle pagine del settimanale Di Più, la reazione a caldo di Ciavarro alla notizia. "Non mi ha ancora fatto una telefonata per condividere con me la gioia di diventare nonni. Lo conosco, è fatto così: c’è ancora un grande affetto tra noi ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso".

Clizia e Massimo Ciavarro si sono sentiti

A confermare pubblicamente la gioia del "suocero", ci ha pensato Clizia Incorvaia che rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram ha lasciato intendere di essersi messa in contatto con Massimo Ciavarro e che l'attore ha reagito più che bene alla notizia della sua gravidanza: "È felicissimo ed emozionato", conferma la showgirl sicula, che si sta godendo la tenerezza della sua seconda gravidanza. Nel frattempo la futura nonna Eleonora Giorgi ha fatto sapere via social di aver preso una decisione importante in vista dei piani per il futuro: traslocare dalla periferia di Roma, dove vive attualmente, al centro della Capitale, per poter stare più vicino al figlio Paolo e prendersi cura del nipotino che verrà.

La gravidanza di Clizia Incorvaia

Nel frattempo la gravidanza procede serena per Clizia, che sta svolgendo una serie di allenamenti appositamente studiati per le donne incinte, per mantenersi in forma. La showgirl è alla 15esima settimana di gravidanza e alle sue fan ha già annunciato che il bebè nascerà a Roma. Nina, la sua prima figlia nata dalla relazione con l'ex marito Francesco Sarcina, non vede l'ora di diventare una sorella maggiore: "Da sempre un bacio al pancino", racconta Clizia. La coppia di futuri genitori non ha ancora rivelato se nascerà un maschietto o una femminuccia, ma nel frattempo Paolo Ciavarro fantastica già sul suo futuro da papà: "Sarò severo", scherza, ma Clizia è pronta a scommettere che sarà un padre dolce e premuroso.