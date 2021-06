Molti personaggi che hanno preso parte a reality show non è raro che tentino una carriera nel mondo dello spettacolo, ed è quello che è accaduto anche per Massimo Colantoni. L'ex volto di Temptation Island, protagonista di una delle edizioni più disastrate, quella del 2019, ha deciso di avvicinarsi al mondo della musica, incidendo il suo primo singolo dal titolo "Noi eravamo". Non è chiaro se la canzone sia dedicata a Ilaria Teolis, la ragazza con cui si presentò al docu-reality di Canale 5 e con la quale la storia d'amore ha subito una battuta d'arresto dopo il cosiddetto "viaggio nei sentimenti", oppure la canzone sia stata dedicata all'ultima sua fiamma.

I dubbi sulla destinataria della canzone

Un singolo che, ovviamente, parla d'amore. Un amore tormentato, un amore finito e destinato a restare chiuso per sempre nel ricordo di qualcosa che poteva essere e, invece, non sarà mai perché non esiste più alcuna storia da recuperare. Massimo Colantoni chiede "scusa" alla dedicataria di questo pezzo, chiedendo di essere perdonato perché non era pronto ad accogliere l'amore che lei era sempre stata in grado di dargli. Gli indizi farebbero pensare che la canzone sia stata scritta in ricordo del sentimento che lo legava a Ilaria Teolis, la sua ex fidanzata, con la quale partecipò a Temptation Island e, proprio in seguito all'esperienza vissuta all'Is Morus Realais, i due finirono per lasciarsi. Per un periodo lui ha avuto una nuova frequentazione con Sonia Onelli, una delle tentatrici dello show alla quale si era avvicinato durante il reality e con cui la storia si è conclusa quasi un anno fa. Ma il fatto che "Noi eravamo" sia stato diffuso il 27 giugno, giorno del compleanno della Teolis, avallerebbe l'ipotesi che l'esordio in musica di Colantoni sia proprio per lei.

Il silenzio di Ilaria Teolis

Attualmente la 26enne vive una storia con un altro ragazzo, Andrea Cirillo e, almeno da quanto si può scorgere dai social, i due sembrano felici e la loro relazione procede a gonfie vele. Da parte di Ilaria non ci sono stati commenti alla notizia, nonostante non siano mancate delle critiche arrivate in queste ore. Molti utenti, infatti, hanno espresso il loro disappunto nei confronti di un presunto uso così plateale di una storia d'amore del passato per emergere in un nuovo ambiente come quello musicale.