Melissa Satta al fianco di un nuovo compagno. Secondo un'indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, l'ex Velina che ha da poco ufficializzato la rottura con il marito Kevin Prince Boateng, avrebbe ritrovato la serenità tra le braccia di un altro uomo, con il quale si starebbe frequentando. Si tratta di Matteo Rivetti, 34 anni, figlio dell'ex proprietario del marchio di abbigliamento Stone Island. Secondo la rivista, che dà già come una certezza il nuovo flirt, Melissa Satta starebbe testando la solidità del loro rapporto e per questo non si sarebbe ancora esposta sui social insieme alla sua nuova fiamma. Nel frattempo, sempre secondo Chi, dopo le feste l'ex Velina e Boateng avvieranno le pratiche per una separazione consensuale.

Chi è Matteo Rivetti

Il settimanale Chi ha svelato l'identità della nuova presunta fiamma di Melissa Satta. Lui è Matteo Rivetti, 34 anni, figlio di Carlo Rivetti, ex proprietario del brand di abbigliamento sportivo Stone Island. I due si sarebbero conosciuti durante l'estate 2020, mentre era in corso la crisi con Boateng, tramite un'amica in comune, Arianna Alessi, moglie di Renzo Rossi, molto vicina all'ex Velina. Matteo Rivetti attualmente lavora nell'azienda di famiglia, che da qualche anno è stata acquisita dalla Moncler di Remo Ruffini.

Melissa Satta e Boateng non stanno più insieme

Si vocifera che la rottura sarebbe partita proprio da Melissa Satta, non più sicura del loro rapporto, dopo il presunto tradimento del marito Boateng con l'ex fidanzata di un suo collega del Milan. Ma da parte della coppia nessuna conferma ufficiale sulle motivazioni che li hanno portati alla separazione. L'unica cosa certa è che i due hanno optato per questa scelta di comune accordo e che, nonostante tutto, hanno intenzione di mantenere i rapporti sereni per il bene del piccolo Maddox, oggi 6 anni.

Il dolce messaggio di Boateng a Melissa Satta dopo la separazione

Dopo mesi di voci, Melissa Satta e Boateng hanno ufficializzato la loro separazione con un comunicato congiunto pubblicato sui rispettivi profili social: "Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox". Non a caso, la foto scelta per il post è stata uno scatto di famiglia che li mostra abbracciati a Maddox. Il calciatore, per dimostrare la sua stima nei confronti della quasi ex moglie aveva pubblicato una Story su Instagram: "Grazie per la magnifica moglie che sei stata e per la splendida mamma che sei e che sarai!".