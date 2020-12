Particolarmente sconvolta da quanto è stato divulgato sul suo conto in queste ore, Melissa Satta ha voluto chiarire la sua posizione in merito alle voci che già la vogliono al fianco di un altro uomo, dopo la rottura ufficiale con Kevin Boateng. La modella non ha esitato ad utilizzare il mezzo più efficace e veloce per comunicare il suo disappunto per questo spiacevole gossip diffuso suo conto, invitando i suoi fan affidarsi ciecamente a tutte le indiscrezioni che vengono diramate via social e non solo.

Lo sfogo di Melissa Satta

Uno sfogo senza requie quello di Melissa Satta che, tutto d'un fiato, visibilmente provata da quanto ha dovuto affrontare in queste ore, smentisce con grande risolutezza le notizie sul suo conto che in poco tempo hanno fatto il giro delle cronache rosa e che la vogliono già affiancata ad un altro uomo, dopo la fine della storia con il noto calciatore:

Ciao a tutti io di solito non faccio video di questo tipo. Stamattina mi hanno mandato una pagina del giornale Chi, che ha pubblicato questa pagina dove c'è scritto che io ho un flirt con un uomo un signore che non conosco e non ho mai visto, inoltre ho scoperto che questo signore ha una bellissima famiglia, è sposato e ha due figli. Io non capisco come si possa fare una cosa del genere, in primis perché io sto vivendo un momento difficile della mia vita, molto doloroso come sapete e sto cercando di viverlo tra le quattro mura di casa mia, sto cercando di proteggere mio figlio, è molto difficile da gestire, ma sto cercando di fare del mio meglio.

La showgirl continua, spiegando che nonostante sia abituata al fatto che negli anni si sia parlato spesso di lei e della sua vita, non dovrebbe essere giustificato diffondere notizie false, soprattutto quando vanno a minare la serenità delle famiglie:

Sono sempre stata, ho forse sempre accettato il gossip, sono sedici anni che faccio questo mestiere quindi so come funziona, nel momento in cui mi fotograferanno con un’altra persona, lo accetterò, non sarà un problema, ma sicuramente non sarà una persona sposata con figli perché è una cosa che non farei mai. Sono scioccata, addolorata, sconvolta e mi dispiace ovviamente per me e per questa persona che si è ritrovata sui giornali senza un motivo. Vorrei dire basta a questa libertà di infangare e distruggere le vite degli altri, perché essere un personaggio pubblico non vuol dire che tutto sia concesso, anche io ho dei sentimenti, anche io provo del dolore anche io ho dei momenti difficili anche se cerco di non farli vedere sui social, vi chiedo anche un aiuto, spero che se buttate questo giornale lo prenderete e lo butterete nel secchio della spazzatura perché è quello che oggi si merita. Vi prego di non credere a tutto quello che leggete.

Melissa Satta diffida il settimanale

Nelle storie successive la modella ha dichiarato di essere ricorsa a vie legali per affrontare la questione, diffidando il giornale e il giornalista che ha diffuso la notizia. "Spero davvero che una cosa così non capiti più ne a me né a nessun altro. Finti gossip che fanno male".