Finora avevano parlato esperti, biografi e insider. Mai nessuno ci aveva messo la faccia. Solo voci, senza che nessuno prendesse apertamente posizione su Harry e Meghan, le loro dichiarazioni shock e la Megxit. Alla fine però un autorevole membro della Royal Family, vicinissimo alla Regina Elisabetta ha parlato: il figlio minore di Sua maestà e del Filippo di Edimburgo. In un'intervista alla CNN il principe Edoardo ha detto: "Meglio stare fuori dai drammi di Harry e Meghan, è molto più sicuro".

Le parole del principe Edoardo su Harry e Meghan

In un'intervista alla CNN in occasione dei 100 anni del principe Filippo, il principe Edoardo (57 anni), conte di Wessex, zio di Harry, fratello del principe Carlo e figlio della Regina, come riporta il The Sun: "Ha ammesso di voler avere poco a che fare con qualsiasi litigio tra il duca e la duchessa del Sussex e il resto della famiglia". Il principe tredicesimo in linea di successione al trono del Regno Unito, riferendosi alla coppia, ha dichiarato: "Me ne sto alla larga. È il posto più sicuro in cui stare. Di sicuro è tutto molto triste ed è difficile per tutti". Sull'attenzione mediatica denunciata da Harry e Meghan ha detto: "Tutti noi abbiamo avuto un'eccessiva intrusione e attenzione nelle nostre vite. Ma l'abbiamo affrontato in modi leggermente diversi". Ad ogni modo il principe si è detto molto felice per la "bellissima notizia" della nascita della piccola Lilibet Diana.

Il Conte del Wessex parla del funerale del padre

Per diversi motivi, sono stati mesi difficili per la famiglia reale britannica, che sta ancora piangendo la perdita del principe Filippo. Giovedì 10 giugno 2021 il Duca di Edimburgo avrebbe compiuto 100 anni. A causa delle misure di Covid-19 al funerale hanno partecipato solo 30 persone. E proprio su questo punto è intervenuto il principe Edoardo:

È stata un'esperienza che tante altre famiglie hanno dovuto affrontare durante l'ultimo anno. Ovviamente è stato particolarmente toccante. Ci sono molte persone che non sono state in grado di esprimere il loro cordoglio a mio padre e penso che in tanti avrebbero voluto essere al funerale per sostenere la Regina.

Come sta la Regina dopo la morte del Principe Filippo

Alla domanda sullo stato di salute e d'animo della monarca 95enne dopo la perdita del marito, il principe Edoardo ha risposto: "Le cose stanno andando molto bene. La Regina e il Principe sono stati sposati per oltre 73 anni e il loro rapporto è stato fantastico. Nelle ultime due settimane la vita della Sovrana è diventata molto più impegnativa e tutte le attività che compie riempiono il vuoto lasciato dal lutto".