Natalia Bryant, la figlia maggiore del compianto campione dell'NBA Kobe Bryant, è stata ingaggiata da una delle più importanti agenzie di modelle che esistono al mondo, la IMG Models, per poter intraprendere una carriera nel mondo della moda e non solo. La ragazza, si è detta entusiasta per questa nuova avventura e rientra tra le ultime adepte dell'agenzia che, infatti, solo qualche settimana fa ha incluso nel suo parterre anche Amanda Gorman, che abbiamo visto declamare i suoi versi durante l'insediamento di Joe Biden.

L'entusiasmo di Natalia Bryant

Lo scorso gennaio, Natalia ha compiuto 18 anni ed è quindi da giovanissima che inizia il suo percorso nel mondo della moda e delle passerelle, non poteva esserci inizio migliore, se non con una delle agenzie più note al mondo che ha forgiato modelle di fama internazionale, divenute testimonial non solo di note firme, ma anche delle vere e proprie icone di bellezza, riconoscibili in ogni angolo del globo. Su Instagram la giovane Bryant ha voluto condividere la sua gioia con i suoi 2,3 milioni di follower: un numero altissimo per una ragazza che solo adesso si appresta ad entrare in un mondo costantemente sotto i riflettori. La figlia maggiore di Kobe scrive: "Sono sempre stata interessata alla moda fin da quando ero molto piccola. Ho un amore per l'industria della moda e fin da quando io sia in grado di ricordare volevo fare la modella. C'è molto da imparare ma sento che questa è una grande opportunità per me di imparare ed esprimermi in maniera creativa".

I nuovi arrivi alla IMG

C'è da dire che la IMG sta lavorando per attirare personaggi di spessore, di fatti quello di Natalia è il terzo ingaggio di alto profilo da parte dell'agenzia. Prima di lei ha messo sotto contratto Ella Emhoff, 21 anni, figliastra della vice presidente degli Stati Uniti Kamala Harris e, come accennato in precedenza anche ad Amanda Gorman. Intanto, mentre nuove modelle stanno per solcare le passerelle, altre vanno via, come la storica Gisele Bündchen che, all'età di 40 anni, ha deciso di farsi seguire da un'altra agenzia.