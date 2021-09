Nella rottura tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto c’entra anche la famiglia di lui La rottura tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto è stata un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia nata a Uomini e Donne. In un’intervista l’ex tronista ha rivelato che il rapporto con la giovane toscana era diventato difficile da gestire e anche la sua famiglia gli ha consigliato di guardarsi dentro e prendere la decisione più giusta per lui.

A cura di Ilaria Costabile

Per gli appassionati di Uomini e Donne la fine della storia tra i giovanissimi Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto è stata davvero improvvisa, sembrava infatti che i due avessero trovato un equilibrio. Eppure in una recente intervista l'ex tronista ha rivelato che nella sua decisione di chiudere il rapporto ha avuto un certo peso anche la sua famiglia.

Massimiliano Mollicone consigliato dalla famiglia

La loro storia è nata a distanza e infatti i primi periodi sono stati particolarmente movimentati. Sia Vanessa che Massimiliano si sono spostati più volte per stare quanto più tempo possibile insieme, tanto che la giovane corteggiatrice restava anche per lungo tempo a casa della sua dolce metà e proprio questa abitudine aveva destabilizzato la loro conoscenza e far sì che si allontanassero. Mollicone, quindi, ha iniziato a notare qualche falla in questa storia appena nata, nonostante il sentimento che provava per Vanessa fosse sincero:

Anche la mia famiglia mi vedeva diverso, cambiato, sia con loro che con gli altri. Non è stato semplice neanche per loro avere una persona in più dentro casa all’improvviso: si era creata una situazione di tensione per tutti. Così ho cercato di fare tesoro dei loro consigli e di guardarmi dentro. Ogni volta che lei lasciava Prato per venire a trovarmi, trascorreva intere settimane a casa mia. Ho cercato più volte di farle presente che sarebbe stato giusto mantenere anche i nostri spazi. Ero perennemente insieme a lei e avevo difficoltà a vedere i miei amici.

Le ragioni di Vanessa Spoto

Anche Vanessa Spoto, però, in un'intervista ha ribadito le sue ragioni. La 19enne, infatti, ha dichiarato che per lei questa rottura non è stata così semplice da superare, ammettendo: "Ero arrivata a pensare solo a lui, a me non pensavo più" e aggiungendo che, in effetti, hanno vissuto molto tempo insieme e la presenza della famiglia di lui non è stata superflue, ma ha sicuramente inciso sulla loro storia. A queste considerazioni, però, ne ha aggiunta un'altra che riguarda il comportamento di Massimiliano: