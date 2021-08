Nicola Panico diventa papà, l’ex volto di Temptation Island mostra l’ecografia Il calciatore ex protagonista di Temptation Island annuncia che la sua Francesca Parenti è incinta: “L’emozione più grande di tutta la mia vita!” ha scritto Panico mostrando l’ecografia e il pancione della compagna. Per lui arriverà un figlio a circa un anno di distanza dalla maternità della ex Sara Affi Fella: i due furono al centro di uno dei più grandi scandali di Uomini e Donne.

A cura di Valeria Morini

Nicola Panico diventa papà. Lo annuncia lo stesso ex protagonista di Temptation Island: il calciatore napoletano 38enne mostra il video dell'ecografia del bebè. "L'emozione più grande di tutta la mia vita! (Grande 10 centimetri)". Quindi la dedica alla compagna incinta, Francesca Parenti: "Sei la cosa più bella che indosso! Ti amo". Sarà papà a circa un anno di distanza rispetto alla sua nota ex Sara Affi Fella (con cui fece Temptation), che è diventata mamma a settembre 2020.

Chi è Francesca Parenti

I follower di Nicola Panico avevano già sospettato qualcosa, ma ora non ci sono più dubbi. Oltre al post dell'ecografia, su IG Stories Panico mostra il pancino già evidente di lei, che dal suo profilo scrive "ciao papi". L'amore con Francesca Parenti, nato da un colpo di fulmine in un locale di Napoli, è stato ufficializzato nel 2019. Lei è una ragazza siciliana, lontana dal mondo dello spettacolo.

La storia con Sara Affi Fella e lo scandalo a Uomini e Donne

Sia Nicola Panico che Sara Affi Fella si sono rifatti una vita dopo la fine della loro lunga relazione che li aveva condotti alla notorietà televisiva. Lei, mamma di Tommaso, è felice con Federico Fedato (anche lui calciatore). Per i fan dei reality di Canale 5 resta tuttavia difficile dimenticare l'assurda situazione di cui Sara e Nicola furono protagonisti a Uomini e Donne. Sara, tornata ufficialmente single dopo Temptation, aveva fatto la tronista e scelto Luigi Mastroianni. Poi, la clamorosa rivelazione, con lo stesso Panico che vuotò il sacco in trasmissione. Per tutta la durata del Trono, lei e Nicola erano rimasti fidanzati e avevano continuato a vedersi di nascosto, e l'interessamento di Sara per Luigi era finto. Uno scandalo trash che fece infuriare i fan del programma, ma che per i due diretti interessati ormai è solo un lontano ricordo.