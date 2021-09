Nicola Panico si sposa, il video della proposta di matrimonio a Francesca Parenti Nicola Panico e la sua compagna Francesca Parenti si sposano. Lo ha annunciato l’ex calciatore e volto di Temptation Island che ha pubblicato su Instagram il video della romantica proposta di matrimonio alla sua compagna, incinta. La coppia ha infatti annunciato di recente che saranno genitori del loro primo figlio. Per Nicola Panico è un momento di rinnovata felicità, dopo gli anni turbolenti delle sue partecipazioni in tv e della sua storia con Sara Affi Fella.

A cura di Giulia Turco

Nicola Panico sposerà la sua compagna Francesca Parenti. La coppia ha da poco annunciato che diventeranno genitori del loro primo figlio, mostrando una delle prime ecografie sui social, e ora sono pronti a coronare l'amore della loro futura famiglia con il matrimonio. Lo ha annunciato l'ex calciatore e volto di Temptation Island, pubblicando sul suo profilo Instagram un video della proposta alla fidanzata Francesca, che si emoziona e si lascia mettere l'anello al dito. "Ho imparato subito ad amarti, a stimarti come DONNA, ti ho scelto come madre di mio figlio… non potevo non chiederti di sposarmi vita mia", scrive Nicola Panico.

Nicola Panico e Francesca Parenti avranno un bambino

Appena un mese prima la coppia aveva annunciato la lieta notizia della gravidanza. Il calciatore napoletano, 38 anni, aveva mostrato ai suoi follower l'ecografia del suo futuro bebè che lo renderà papà per la prima volta. "Sei la cosa più bella che in dosso! Ti amo", aveva scritto in dedica alla compagna Francesca, una ragazza siciliana lontana dal mondo dello spettacolo. La coppia ha ufficializzato la loro storia d'amore nel 2019, ad un anno di distanza dalla rottura di Panico con la sua ex Sara Affi Fella. Il colpo di fulmine con Francesca è scattato in un locale di Napoli e ora sono pronti a diventate una famiglia: "L'emozione più grande della mia vita (grande 10 centimetri)", aveva scritto sui social dove nell'ultimo mese ha postato diversi scatti di Francesca col pancione.

Nicola Panico e la ritrovata serenità dopo Sara Affi Fella

Che la sua futura compagna sia lontana dal mondo della tv e del gossip è forse un bene per Nicola Panico, che ha ritrovato la serenità al fianco di Federica dopo anni turbolenti segnati dalle sue esperienze in tv e dalla storia tormentata con Sara Affi Fella, insieme alla quale l'ex calciatore ha partecipato a Temptation Island. La loro presenza come coppia nel programma arrivava dopo lo scandalo che li ha coinvolti a Uomini e Donne. A settembre del 2018 era stato proprio Nicola a spiegare che lui e Sara non si erano mai lasciati nonostante la scelta di Sara di uscire dal dating show con Luigi Mastroianni. I due si sarebbero continuati a frequentare di nascosto anche mentre lei era sul trono. Entrambi nel anni seguenti hanno preso le distanze dalla tv: Sara nel 2020 è diventata mamma di Tommaso, nato dalla nuova relazione con Federico Fedato, anche lui calciatore.