Orlando Bloom hot in vacanza, l’attore ci ricasca e si mostra senza veli sul lago A cinque anni dalle famigerate foto in canoa con Katy Perry, Bloom si mostra ancora come mamma l’ha fatto. Stavolta espone (ma non totalmente) il lato B durante un momento di relax sul lago. L’attore, che si appresta a festeggiare il primo compleanno della figlia avuta dalla Perry, presto tornerà al cinema e nella serie Carnival Row.

A cura di Valeria Morini

Orlando Bloom mette in mostra il fisico mentre si rilassa al lago. In quest'estate in cui alterna lavoro a vacanze (anche in Italia), l'attore de Il signore degli anelli e Pirati dei Caraibi regala uno scatto hot senza veli dal suo profilo Instagram. Ha fatto il giro del mondo il post in questione che lo mostra mentre fa il bagno e quindi espone il lato B, solo in parte censurato, in favor di fotocamera. Da notare il gruppetto di persone che può ammirare le sue grazie dalla sponda opposta del laghetto. Bloom sembra peraltro apprezzare il naturismo: già nel 2016 fecero non poco scalpore le foto del suo nudo integrale in canoa con Katy Perry.

Orlando Bloom e le vacanze in Italia

Non sappiamo quale sia la location, ma sembra che Bloom sia già rientrato dalla vacanza trascorsa nel nostro Paese. A inizio agosto aveva pubblicato alcune immagini e video che lo mostravano a Capri. A giugno lo abbiamo invece visto a Venezia insieme alla moglie Katy Perry, e alla loro figlia, ancora piccolissima. Daisy Dove festeggerà il suo primo anno di vita il 26 agosto. L'attore britannico si è legato alla cantante nel 2016 e, dopo una prima separazione l'anno dopo, è tornato nuovamente con lei dal 2018. In precedenza, è stato legato a Kate Bosworth e a Miranda Kerr, sua ex moglie, da cui ha avuto il figlio Flynn Christopher.

Dove vedremo Orlando Bloom tra cinema e serie

Se la sua vita privata va a gonfie vele, la carriera di Bloom non ha più conosciuto i fasti di un tempo, ma l'attore non ha comunque mai smesso di lavorare. Di recente ha prestato la sua voce nientemeno che a Harry d'Inghilterra in una serie animata satirica sul principino George, The Prince, e attualmente sta girando la seconda stagione della serie fantasy di Prime Video Carnival Row nel ruolo del protagonista Rycroft Philostrate. Inoltre, presto lo vedremo in un film di fantascienza sui viaggi nel tempo, Needle in a Timestack, al fianco di Cynthia Erivo e Freida Pinto.