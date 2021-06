Katy Perry e Orlando Bloom si sono concessi un romantico viaggio a Venezia, il loro primo da genitori a quasi un anno dalla nascita della piccola Daisy Dove. La loro prima figlia è nata il 27 agosto del 2020, 18 mesi dopo aver annunciato il loro fidanzamento. Ora che la pandemia da Covid-19 sta lentamente permettendo una ripresa degli spostamenti, i due divi americani sono volati in Italia con la bimba. Il Daily Mail ha avvistato la famigliola a bordo di una barca, lungo i canali della città, mentre trascorrevano una soleggiata domenica di relax. Per tutto il viaggio Bloom ha stretto la piccola tra le sue braccia, mentre al suo fianco, il loro barboncino Nugget, subentrato in famiglia dopo la morte Mighty.

Katy Perry: "Orlando Bloom è un padre emotivo"

Intervistata su L'Officiel USA, Katy Perry ha raccontato la sua nuova vita da madre al fianco di Orlando Bloom, già padre di Flynn, 10 anni, nato dalla precedente relazione con Miranda Kerr. "Il modo in cui è presente per lui e continua ad esserlo, gli sforzi che fa e la distanza che percorre, penso che sia uno dei motivi per cui ho preso questa decisione consapevole", ha spiegato la cantante. "Pensavo: ‘Ecco il padre dei miei futuri figli'. Ho potuto vedere la sua gentilezza, empatia, cura e tenerezza. L'ho corteggiato. Pensavo: Okay, lui è diverso'". La neo mamma ha raccontato l'importanza di un compagno sensibile al suo fianco: "Sono davvero, davvero grata di averlo. E si presenta davvero in un modo estremamente emotivo, che è unico per me".

Katy Perry: "L'amore per mia figlia mi ha guarita"

Katy Perry ha sofferto di depressione, dovuta ad una rottura con Orlando Bloom che l'avrebbe fatta crollare emotivamente. Lo aveva raccontato lo scorso anno a Sirius XM, ammettendo di aver pensato al suicidio. "La mia carriera andava sempre meglio, poi c’è stata una piccola crisi, fra l’altro non così grave se vista da una prospettiva esterna". Eppure "per me è stato un terremoto”, ha raccontato. “Avevo rotto con il mio ragazzo e avevo puntato tutto sul disco successivo. Ma non andò come pensavo e l’impatto per me fu durissimo”. Ad un anno dalla nascita della sua prima figlia, la cantante ammette che la vita da mamma abbia incredibilmente stravolto le sue prospettive: "Quando hai un figlio, hai qualcuno che ti guarda e non sa nulla sul tuo curriculum, non sa nulla del tuo conto in banca, non sa nulla, non gli importa e ti ama. Amore incondizionato".