Archie Harrison e Lilibet Diana con molta probabilità saranno gli unici due figli del principe Harry e di Meghan Markle. Il motivo è uno e il principe di casa Windsor, diventato da poco papà della piccola Lilibet, nel 2019 in un'intervista a British Vogue lo aveva rivelato: "Non voglio più di due figli perché le risorse del nostro pianeta sono limitate".

Perché Harry vuole soltanto 2 figli

In occasione dello speciale di settembre 2019 di British Vogue, curato dalla Duchessa del Sussex, il principe Harry fece un'intervista con l'attivista ed esperta di scimpanzé Jane Goodall. Al centro della conversazione la limitatezza delle risorse e la tutela dell'ambiente. Durante quell'intervista il principe ebbe modo di confessare alla biologa tutte le sue paure e ansie sul presente e sul futuro del pianeta. E quando la studiosa gli domandò quanti figli volesse avere, la sua risposta fu:

Voglio al massimo due figli. Il pianeta sta cambiando ora e tutto ciò è terrificante. Siamo come rane in uno stagno dove l'acqua è stata portata all'ebollizione. Questa cosa deve far pensare tutti noi e non dobbiamo credere che il problema non ci riguardi.

Il principe, in quella conversazione tenutasi nell'estate del 2019, riconobbe che il suo atteggiamento nei confronti del pianeta era cambiato dopo la nascita del piccolo Archie (nato il 6 maggio dello stesso anno). Il marito di Meghan ammise: "Vedo le cose in maniera diversa da quando è nato mio figlio. Speravo da sempre di avere dei bambini. Non troppi però, al massimo due". Il motivo di quella frase è legato alla tutela del pianeta: "Il mondo dove viviamo ci è stato dato solo in prestito. Ed essendo tutti intelligenti ed evoluti dobbiamo capire che va lasciato qualcosa di meglio alle prossime generazioni".

Kate e William vogliono il quarto figlio

Mentre Harry e Meghan per il bene del pianeta pensano di non fare un altro figlio, Kate Middleton e il principe William, secondo l'esperto reale Duncan Larcombe, sarebbero intenzionati ad allargare la famiglia. Dopo George (7 anni), Charlotte (6 anni) e Louis (3 anni) per il biografo reale è certa una cosa:

Non credo che Kate e William abbiano mai escluso la possibilità di un quarto figlio. Del resto sono degli ottimi genitori e con i bambini tirano davvero fuori il meglio di loro. Kate, nonostante si concentri sui suoi doveri reali, mette sempre la famiglia al primo posto ed è una mamma molto affettuosa.

Le parole dell'esperto, riportate dal The Daily Mirror, segnano un'altra incolmabile distanza nel modo di vedere le cose tra Harry e William. I due fratelli, col tempo e dopo essere cresciuti insieme, sembrano pensarla diversamente su molte cose.