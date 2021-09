Pietro Tartaglione dopo il malore del figlio Ethan: “Era diventato isterico, ora sta meglio” Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta stanno per allargare la loro famiglia: tra qualche mese diventeranno genitori del loro secondo figlio, che non hanno ancora svelato se sarò un fratellino o una femminuccia per Domenico Ethan. “Siamo curiosi di vedere se sarà geloso oppure no”, fantastica Tartaglione, che in un’intervista al settimanale Nuovo ha rassicurato sulle condizioni di salute del primogenito, dopo il malore di rientro dalle vacanze.

A cura di Giulia Turco

Pietro Tartaglione sta per diventare papà per la seconda volta: la compagna Rosa Perrotta è incinta del loro secondo figlio. Mentre la famiglia dei due ex protagonisti di Uomini e Donne si sta per allargare, la coppia ha vissuto un piccolo dramma che per fortuna si è risolto per il meglio. Tanta tuttavia è stata la paura quando di rientro dalle vacanze il primogenito Domenico Ethan ha avuto un malore che li ha costretti ad una corsa in ospedale. "Era diventato isterico…", racconta Tartaglione in un'intervista a Nuovo. "Ha impiegato parecchio tempo per smaltire la medicina, ma ora sta decisamente meglio", rassicura.

Cos'è successo ad Ethan il figlio di Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta

Di rientro dalle vacanze in Sicilia lo scorso agosto, Rosa Perrotta si era assentata per un paio di giorni dai social spiegando, in seguito, di aver vissuto un grosso spavento per la salute del piccolo Ethan. Il piccolo aveva iniziato a non sentirsi bene durante il viaggio di ritorno. Arrivati a Napoli, i genitori lo avevano portato al pronto soccorso, dove si era stata diagnosticata una "febbre da gola", con temperature molto alte. I medici gli avevano somministrato una dose molto alta di cortisone, che aveva comportato al bimbo, come effetto collaterale, una crisi isterica sfogata nel corso della notte: "Ero disperata perché non riconoscevo mio figlio", aveva raccontato Rosa, "lanciava oggetti, nessuno lo poteva toccare, urlava come un matto".

È in arrivo il loro secondo figlio

"È proprio vero, i primi figli sono i figli della paura", aveva confidato la mamma ai suoi follower una volta superato lo spavento. Tra pochi mesi la cicogna porterà sotto il loro tetto anche il secondo figlio, che la coppia non ha ancora svelato se sarà un fratellino o una sorellina per Ethan. "Io e Rosa siamo curiosi di vedere come reagirà quando lo vedrà e se sarà geloso oppure no", fantastica Pietro Tartaglione nell'intervista al settimanale Nuovo. Nonostante una normale stanchezza, la Perrotta ha ammesso che la seconda gravidanza per ora è una passeggiata rispetto alla prima. Lo conferma anche il compagno, che è sempre stato al suo fianco: "Con la prima gravidanza non è stato così perché c'era preoccupazione, ma ora è top".