Pietro Tartaglione spiega perché il secondo figlio con Rosa Perrotta si chiamerà Mario Achille Si chiamerà Mario Achille il secondogenito della coppia formata da Rosa Perrotta e Piero Tartaglione il cui amore è scoccato durante l’edizione 2017 di Uomini e Donne, come ben sanno i tanti fan che li seguono da allora. In un’intervista Tartaglione ha spiegato perché abbiano scelto quel nome per il bambino.

A cura di Redazione Spettacolo

Si chiamerà Mario Achille il secondogenito della coppia formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione il cui amore è scoccato durante l'edizione 2017 di Uomini e Donne, come ben sanno i tanti fan che li seguono da allora. La coppia ha giù un figlio, Domenico Ethan, che ha due anni, e pochi giorni fa ha anche annunciato il sesso del secondo figlio che sarà, appunto, un maschietto e come il fratellino avrà due nomi, con il primo che ancora una volta sarà quello più "tradizionale", come ha spiegato l'uomo in un'intervista a Nuovo, svelando il perché abbiano scelto quel nome per questo secondo figlio.

Perché Mario Achille si chiama così

Tartaglione, infatti, ha spiegato che il motivo è il più semplice possibile, ovvero si deve ai padri della coppia: "Siamo tradizionalisti – ha detto l'uomo -: Mario è il nome del papà di Rosa. Domenico, invece, è quello di mio padre". E così i nomi dei nonni saranno quelli con cui cresceranno i due bambini. Una tradizione che rispecchia le origini della coppia. Entrambi, infatti, sono campani, terra in cui la tradizione vuole che ai bambini si dia proprio il nome dei nonni. E proprio in Campania vivevano i due prima di prendere la decisione di trasferirsi in Lombardia, regione più affine alle velleità di far parte del mondo dello Spettacolo.

La crisi di coppia superata

Nell'annunciare il sesso e il nome del futuro nascituro Perrotta aveva scritto: "It’s another boy! Ebbene sì, sono destinata ad essere circondata da maschietti…Le quote rosa restano in minoranza in famiglia: arriverà un fratellino per Ethan. E noi siamo super felici. Ti aspettiamo Mario Achille". La coppia è uscita da una situazione difficile. A inizio anno, infatti, c'era stata una crisi di coppia di cui si era molto parlato, finché era intervenuta direttamente la donna a fare chiarezza, senza negare i problemi ma rispondendo a chi aveva fatto gossip attorno alla loro serenità. Perrotta aveva spiegato che aveva preferito non intervenire perché alcune cose è bene che si risolvano tra le mura domestiche: "Stiamo ritrovando la nostra serenità, il nostro equilibrio. Comunque nella vita si può rimediare a tutto quando c’è amore".