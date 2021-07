Primo Reggiani diventerà papà, la fidanzata Federica Pacchiarotti aspetta il suo primo figlio Primo Reggiani sta per diventare papà. L’attore romano è stato beccato in compagnia della sua fidanzata, Federica Pacchiarotti, intento a fare shopping per le vie di Roma. Gli scatti, come confermano anche alcune foto sui social, mostrano le rotondità della gravidanza e l’arrivo di un bebè che dovrebbe nascere a fine settembre.

A cura di Ilaria Costabile

Primo Reggiani sta per diventare papà per la prima volta: la fidanzata, Federica Pacchiarotti è in dolce attesa, come riportato dal settimanale Nuovo, in cui sono comparse alcune foto della coppia in giro per Roma, intenti a fare shopping per il bimbo o la bimba in arrivo e dagli scatti è evidente il pancione della futura mamma. Non c'è stato nessun annuncio social da parte dell'attore che, invece, ha preferito mantenere la sua privacy.

La storia con Federica Pacchiarotti

L'amore tra Primo Reggiani e Federica Pacchiarotti è scoppiato nel 2019 e qualche mese dopo il loro primo incontro i due hanno deciso di andare a convivere. La loro storia, quindi, sembra procedere per il meglio e il loro pare essere un rapporto molto solido, come dimostra il fatto che siano in procinto di mettere su famiglia. Il bebè è in arrivo per fine settembre, ma nessuno dei due ha rivelato se si trattasse di un maschietto o di una bambina, dal momento che entrambi sono molto riservati e, infatti, la loro relazione non è stata sbandierata ai quattro venti, ma hanno preferito viversi senza ostentare il loro legame. Complice, forse, il fatto che lei non faccia parte del mondo dello spettacolo, ma sia un'estetista e che, quindi, non sia particolarmente avvezza a mostrare vari aspetti della sua vita.

Gli amori con Martina Stella e Costanza Caracciolo

Primo Reggiani, invece, continua la sua carriera nel mondo del cinema e della tv. Ultimamente lo abbiamo visto recitare un breve ruolo nella fiction di Rai 1 "Mina Settembre" e anche in "Speravo de morì prima" la serie dedicata a Francesco Totti, spesso compare anche in altre produzioni legate al piccolo schermo. Dopo due relazioni importanti, la prima con Martina Stella a cui è stato legato dal 2008 al 2011, e poi quella con Costanza Caracciolo dal 2014 al 2016, l'attore romano ha finalmente messo il cuore in pace con la sua Federica.