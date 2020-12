Tra Raimondo Todaro e Sara Arfaoui è amore, o quasi. Il ballerino ed ex concorrente dell'ultima edizione di Ballando con le stelle si è ormai lasciato alle spalle il gossip, mai confermato, con Elisa Isorardil gossip, mai confermato, con Elisa Isorardi. Le voci parlavano di un presunto flirt dell'ex marito di Francesca Toccaex marito di Francesca Tocca e la conduttrice, sua partner a Ballando. Ma a quanto pare finito il programma, non ci sarebbe stato alcuno sviluppo nel loro rapporto. Todaro avrebbe trovato la serenità tra le braccia di una nuova donna, Sara Arfaoui, professoressa de L'Eredità.

Cosa avrebbe detto Todaro di Sara Arfaoui

I diretti interessati non hanno confermato né smentito in via ufficiale il loro rapporto. Ma sembra ormai chiaro che tra loro ci sia ben più di un'amicizia. Lo testimoniano le foto scattate da Chi, che li ha sorpresi in giro per Roma mano nella mano, fra baci e carezzi. Ad ulteriore conferma, si aggiunge l'indiscrezione del settimanale Di Più Tv, che riporta ciò che il ballerino avrebbe detto sulla sua nuova fiamma: " ‘Con lei sono sereno' ripete Todaro a chi gli fa notare il suo sguardo diverso, ora che il suo cuore sembra battere forte per questa ragazza, Sara".

Chi è Sara Arfaoui

Sara Arfaoui è uno dei volti del cast de L'Eredità, il programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Nata a Nizza il 17 luglio 1995, lavora come modella dall'età di 16 anni. Non appena maggiorenne si è trasferita in Italia e nel 2019 è approdata nel programma di Rai 1 come professoressa in coppia con Ginevra Pisani, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Sara Arfaoui ha confessato di avere subito bullismo quando era giovanissima a causa del suo aspetto fisico: “Da bambina ero una spilungona dal viso stretto con labbra carnose, frutto delle mie origini tunisine, e dalle gambe secche secche. E tanto bastava perché gli altri miei coetanei mi percepissero come ‘diversa’ e mi bullizzassero”.