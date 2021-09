Rihanna per la prima volta con il fidanzato A$AP Rocky sul red carpet: “È stato un caso” Rihanna e il fidanzato A$AP Rocky hanno calcato insieme il red carpet del Met Gala 2021. Tutti hanno letto in questo gesto la volontà di ufficializzare finalmente il loro amore. Le cose, però, starebbero in modo diverso. La cantante, infatti, ha candidamente svelato a E! News: “Non ho neanche realizzato che stavamo calcando il tappeto rosso insieme, finché non ho sentito qualcuno che diceva: ‘State facendo il vostro debutto’ e io: ‘Oh mer**'”.

A cura di Daniela Seclì

Nei giorni scorsi, Rihanna e il fidanzato A$AP Rocky hanno calcato insieme il red carpet del Met Gala 2021. In molti hanno visto nella scelta di fare questa esperienza mondana in coppia, il desiderio di ufficializzare finalmente il loro rapporto. Rihanna, tuttavia, ha svelato a E! News, che in realtà è stato tutto frutto del caso. Ecco cosa ha dichiarato la cantante.

Il red carpet di Rihanna con il fidanzato al Met Gala

Rihanna, nel corso di un'intervista rilasciata a E! News, ha parlato del red carpet fatto insieme al suo nuovo fidanzato, nel corso del Met Gala 2021. L'artista ha svelato che mentre tutti lo hanno ritenuto un modo per ufficializzare la relazione, in realtà nulla era stato premeditato. Si è trattato di pura casualità. La cantante ha dichiarato divertita:

"Abbiamo finito di prepararci nello stesso momento ed eravamo pronti ad andare. Non ho neanche realizzato che stavamo calcando il tappeto rosso insieme, finché non ho sentito qualcuno che diceva: "State facendo il vostro debutto" e io: "Oh mer**"".

Non si erano accordati neanche sul look

Ciò che ha colpito i presenti, più ancora della conferma di una relazione di cui si vocifera già da mesi, è stato il look sfoggiato dalla cantante e dal rapper. Entrambi hanno optato per l'oversize. Rihanna ha indossato un soprabito nero firmato Balenciaga. A$AP Rocky, invece, è arrivato sul red carpet coprendosi con una coperta di Erl dai mille colori. Anche in questo caso, la sintonia nel look è stata completamente casuale, parola di Rihanna: "Non ci siamo messi d'accordo sul look. Non eravamo neanche certi che saremmo andati all'evento. Abbiamo pianificato separatamente il nostro look, giusto per essere preparati. Poi ci siamo vestiti insieme". Insomma, entrambi sembrano aver trovato l'altra metà della mela.