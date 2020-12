Roberta Mercurio ha svelato di essere incinta di un bambina. Sarà la prima figlia per l'ex protagonista di Temptation Island che, dopo la rottura con il suo ex Flavio Zerella con il quale partecipò al programma, ha ritrovato l'amore fra le braccia di Luca Caldirola, difensore del Benevento. Roberta ha pubblicato sul suo profilo Instagram le immagini del momento in cui la coppia ha rivelato ad amici e parenti il sesso del bebè, con tanto di palloncini, fiocchi e dolciumi rosa e azzurri. "È una mini Robi", ha scritto sotto al post.

La storia d'amore con Luca Cardirola

Luca Cardirola e Roberta Mercurio saranno presto genitori di una bambina. La loro relazione è diventata ufficiale a luglio, dunque si tratta di un amore recente ma molto intenso. Quando Roberta Mercurio ha scoperto di essere incinta ad inizio ottobre, ha raccontato su Instagram di sentirsi molto fortunata, per aver trovato l'amore di Luca Cardirola: "È stato un dono del Signore, la luce alla fine del tunnel, il compagno perfetto, l'amore che ho sempre desiderato". Sono decisamente passati i tempi di Temptation Island nel 2016 e dell'amore con Flavio Zerella, anche lui al fianco di una nuova compagna.

Il suo ex ora è fidanzato con Nunzia Sansone

Flavio Zarella nel frattempo sembra aver ritrovato l'amore. Al fianco di Nunzia Sansone, anche lei ex concorrente di Temptation Island, tre anni dopo di lui, nel 2019 insieme all'allora fidanzato Arcangelo Bianco. Lo scorso maggio infatti i due sono stati pizzicati dai paparazzi di Novella 2000 che ha pubblicato le loro immagini di un tenero bacio, dopo diverse voci che annunciavano il flirt. Flavio, dopo un lungo tira e molla, aveva interrotto la storia d’amore con la sua ex e lasciato intendere di avere conosciuto un’altra donna. Anche Nunzia aveva confermato di essere di nuovo innamorata, pur non facendo mai il nome dell’uomo che le aveva fatto perdere la testa. A distanza di qualche settimana da quel momento, i due sono stati fotografati per la prima volta insieme.